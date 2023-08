Vápenato-antimonové baterie Ambri nasadí v roce 2024: levné, nehořlavé a dlouhověké

Alternativ ke stávajícím akumulátorům je mnoho. Jednak se vyvíjí lepší verze lithiových článků, jednak se zkouší jiné materiály, nejvíce asi sodík . Startupna to jde ale úplně jinak a zkouší kompletně odlišnou chemickou "recepturu". Katoda je zde totiž z roztaveného antimonu, anoda je pak z lehké vápenaté slitiny a elektrolyt pak ze solí chloridu vápenatého. Akumulátor je založen na výsledcích vývoje na institutu MIT, z něhož vznikla společnost Ambri v roce 2010. Přinést nový akumulátor na trh si ale žádá opravdu dlouhou dobu, takže teprve v příštím roce se konečně akumulátor dočká reálného nasazení pro zálohování a vyrovnávání energetických požadavků v Auroře v Coloradu. Půjde ale jen o maličkou ověřovací instalaci. Spolu se společností Xcel Energy tu totiž bude jen 300kWh systém, což je něco, co stačí tak pro pár desítek domácností, resp. jeden panelový dům, ale rozhodně ne celou čtvrt. V provozu má být do konce roku 2024.