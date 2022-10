Ve Lvově na Ukrajině postaví školu pomocí 3D tisku

S 3D tiskem pro výrobu domů jsme se už na stránkách SHW několikrát setkali . Obvykle to bylo pro výstavbu ve velmi chudých zemích nebo naopak pro stavbu luxusnějšího stylového bydlení. Tentokrát to vypadá, že se 3D tisk bude využívat i ve válečných zónách. S jeho pomocí chtějí rychle postavit novou školu ve Lvově na Ukrajině. Konkrétně by se o to měl postarat humanitární projekt Team4UA. Nevíme sice, jak rychle by měla být škola postavena, podle zástupců projektu by to ale mělo být výrazně rychleji než tradičními metodami, kde by něco takového mohlo zabrat např. 2 roky.