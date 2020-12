Velká konjunkce Jupiteru a Saturnu je tu, počasí však nepřeje

Jupiter tvoří se Saturnem na jihozápadní obloze nepřehlédnutelnou dvojici už řadu týdnů , ovšem právě dnes budou mít k sobě nejblíže a bude možné je pozorovat i v jednom záběru hvězdářského dalekohledu, i když pochopitelně záleží, co za dalekohled to bude. Vidět bychom mohli něco podobného:

Zatímco počasí ale bylo o víkendu na řadě míst naší republiky příznivé, právě dnes večer přijde déšť, ovšem do té doby by snad mohlo být možné zahlédnout tuto vzácnou konjunkci skulinou v mracích, i když samozřejmě ne všude.

Právě dnes také nastává zimní slunovrat, na nějž tak shodou okolností připadá také konjunkce, jaká tu nebyla od roku 1226. Tehdy se k sobě ale planety Jupiter a Saturn na naší obloze přiblížily ještě více.

Z obrázku ukazujícího aktuální postavení planet je zřejmé, že budeme muset sledovat jihozápadní část oblohy velice brzy po západu Slunce, aby nám tato podívaná neunikla, protože nedlouho poté zapadnou za obzor i obě planety.



Můžeme se ale ptát, proč je takováto událost tak vzácná, když Jupiter na naší obloze vzhledem ke své době oběhu dostihne a předežene Saturn jednou za cca 20 let. Velká konjunkce skutečně přichází s touto periodou, ovšem vzhledem k rozdílné inklinaci jejich oběžných drah se zřídkakdy k sobě na obloze přiblíží tak, aby se pro pouhé oko jevily až téměř jako jeden bod. Většinou je od sebe dělí úhel alespoň jednoho stupně, čili asi dva průměry Měsíce, přičemž dnes to bude pouhá desetina stupně.

Jupiter ale může také rovnou předvést zatmění Saturnu , a to částečné nebo i úplné. Sám je přitom větší a má k nám blíže, takže Saturn jako takový může zcela zakrýt, ovšem když počítáme i prstence, vyjde to jen tak tak. Tato skutečně velice výjimečná událost ale naposledy nastala v roce 6858 před naším letopočtem a příští pak nastane až v roce 7541. Kdybyste si na to chtěli počkat, pak to bude konkrétně 17. června, kdy Jupiter zastíní celý Saturn až na samotné výběžky nakloněných prstenců.