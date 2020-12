Vesmírné smetí by mohl za několik let odstraňovat satelit s klepety

Vesmírné smetí je problém pro všechny země, které mají vesmírný program, nebo z něj těží. Do řešení tohoto problému se však dosud moc neinvestovalo a není se čemu divit, když tou nejlepší odměnou může být o něco čistší oběžná dráha, kterou ale mohou velice snadno zaneřádit jiní.

Aktuálně se eviduje už téměř milion kusů vesmírného smetí o velikosti přes 10 cm menších kousků, které tvoří rovněž velkou hrozbu pro fungující satelity či samotnou Mezinárodní vesmírnou stanici, je tu nepočítaně. A co s tím hodlá dělat ESA? Tu zaujal projekt vesmírného drapáku či satelitu s klepety, se kterým přišla švýcarská společnost ClearSpace SA s přispěním podniků z řady evropských zemí včetně České republiky.





ESA už této firmě přidělila kontrakt v hodnotě 86 milionů eur, přičemž ve výsledku půjde o spolupráci, při níž ESA dodá finance a knowhow a na ClearSpace SA zbyde navržení a sestrojení daného zařízení. Další finance by pak mohli zajistit soukromí investoři, i když se nedozvíme, co ti by z dané mise měli mít. Okamžitě asi nic, takže zbývají spíše dlouhodobější cíle.

Tato mise se totiž u rýsuje a jde o ClearSpace-1 připravovanou na rok 2025. Cílem bude Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), který se ocitl na oběžné dráze ve výšce 801 až 664 km v roce 2013, kdy startovala raketa Vega. Jde o objekt, jehož orbitální charakteristika je velice dobře známá, stejně jako jeho tvar a hmotnost, a to 112 kg.

Cíl mise je tak zřejmý. Pro adaptér si doletí vesmírný drapák ClearSpace-1, který jej zachytí a poté stáhne s sebou do atmosféry, kde oba objekty shoří. To nevypadá na zrovna efektivní způsob, jak z orbity odstranit pozůstatky minulých misí, ovšem dle ESA jde o prvotní test, který prokáže, zda jde o schůdnou cestu. Pozdější verze by měly být efektivnější, ale nedozvíme se, v jakém smyslu.

Je však naprosto zřejmé, že takový způsob lze využít pouze pro odstraňování velkých kusů smetí, ovšem i těch kolem Země poletují desetitisíce, takže rozhodně je co dělat.



Ceny souvisejících / podobných produktů: