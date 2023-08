Vesmírný turismus u Virgin Galactic zahájen: první platící zákazníci vzlétli do vesmíru

Virgin Galactic spustí první turistické lety v první polovině srpna, a tak se i stalo, neboť mise Galactic 02 zdárně odstartovala 10. srpna, přičemž na palubě byli 3 vesmírní turisté, Jon Goodwin z Británie a Keisha Schahaff s Anastatií Mayers z Antiguy a Barbudy. Šlo o první komerční let společnosti s platícími turisty a druhý let firmy se soukromými astronauty, přičemž v tom prvním letěl sám

V červnu bylo ohlášeno, že společnostspustí první turistické lety v první polovině srpna, a tak se i stalo, neboť mise Galactic 02 zdárně odstartovala 10. srpna, přičemž na palubě byli 3 vesmírní turisté, Jon Goodwin z Británie a Keisha Schahaff s Anastatií Mayers z Antiguy a Barbudy. Šlo o první komerční let společnosti s platícími turisty a druhý let firmy se soukromými astronauty, přičemž v tom prvním letěl sám Richard Branson . Společnost upozorňuje na několik milníků. Do vesmíru se dostaly první astronautky z Karibiku, první duo matky s dcerou, nejvíce žen v rámci jedné vesmírné mise, let si také připíše nejmladší osobu a prvního Olympionika ve vesmíru, šlo o první let s převahou žen v rámci mise, byla zde 6. a 7. žena tmavé barvy pleti ve vesmíru, druhá osoba s Parkinsonem a třetí nejstarší osoba ve vesmíru.

Let začal v 8:30 ráno času MDT (16:30 u nás) a k oddělení letounů VMS Eve a VSS Unity došlo ve výšce 44.300 stop (cca 13,5 km). Maximální rychlost činila Mach 3 a bylo dosaženo maximální výšky 55 mil (88,5 km). Letoun pak úspěšně přistál v 9:30 ráno, hodinu po startu. Ze zajímavostí ještě můžeme říci, že 80letý Goodwin byl jeden z prvních lidí, kteří se registrovali k letu. Učinil tak už v roce 2005, čekal tedy předlouhých 18 let. V roce 2014 mu byla diagnostikována Parkinsonova nemoc, to mu ale nebránilo vylézt na Kilimandžáro. Další mise Galactic 03 je plánována na září a společnost tak věří, že se jí podaří létat na hranici vesmíru zhruba s měsíční frekvencí.