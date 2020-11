VIA posiluje pouto se Zhaoxinem pro další vývoj x86 procesorů

Za spoluprací firem VIA a Shanghai Zhaoxin Semiconductor můžeme jasně vidět snahu Číny osamostatnit se a zbavit se závislosti na západních výrobcích hardwaru. To se tak týká nejen výrobních technologií či pamětí DRAM a NAND Flash, ale pochopitelně i procesorů a díky VIA je k dispozici i architektura x86.

Samotná společnost VIA je jedním z akcionářů firmy Shanghai Zhaoxin Semiconductor a sama dříve málem zmizela z trhu s procesory x86. Orientovala se na výrobu úsporných procesorů jako C7 pro malé sestavy, ale postupně se ztratila z radaru a nedalo se o ní mluvit jako o jakékoliv konkurenci pro Intel či AMD.



Před několika lety ale VIA podepsala dohodu se Zhaoxinem, kterému bylo umožněno na technologiích VIA stavět své procesory x86. Nyní se toto partnerství prohlubuje a Zhaoxin získává od VIA část jejího duševního vlastnictví, které se týká právě x86.

My známe Zhaoxin jako výrobce procesorů, který by se rád srovnával právě i s Intelem či AMD, ale k tomu má aktuálně velice daleko. Stačí se podívat na test procesoru KaiXian z tohoto roku, v němž má problém bojovat i s Pentii či Athlony, ovšem Zhaoxin je v podstatě teprve na začátku a postupně se zlepšuje. Aktuálně si chystá novou řadu KaiXian KX-7000 pro již 7nm proces, který by mohla poskytnout čínská společnost SMIC, ovšem Zhaoxin by snad mohl na rozdíl od Huaweie využít i kapacity TSMC či snad Samsungu.

O architektuře procesorů Zhaoxin se toho moc neví a má se za to, že jde o výsledek evoluce založené na jádrech Isaiah , s nimiž chtěla VIA před řadou let v jednom ze svých (zatím) posledních záchvěvů konkurovat Intelu a AMD. Samotný Isaiah tak není nejmladší a dříve byl pod označením Nano vyvinut ve firmě Centaur Technology (v podstatě CPU divize společnosti VIA), a to už je 12 let nazpět. Je tak otázka, zda se Zhaoxin nyní nesnaží kout dávno vychladlé železo.

VIA tak nyní dle Digitimes (via Extremetech ) prodává část svého know-how o x86 procesorech firmě Zhaoxin a to platí i pro její dceřinou firmu Viabase. Získá tím 257 milionů dolarů, z čehož má téměř 200 milionů tvořit následný čistý zisk. A Čínská strana má pochopitelně velký zájem.

Už nyní si tak čínské firmy mohou vyrábět veškerý PC hardware samy bez přispění výrobců ostatních zemí. Mají k dispozici procesory, rozjíždí se výroba pamětí DRAM a problém není ani s NAND Flash a SMIC se bude snažit o masovou výrobu 7nm čipů. A my uvidíme, zda v dohledné době některé čínské produkty nebudou i konkurenceschopné pro produkty firem AMD, Intel či dalších předních výrobců PC hardwaru.



Ceny souvisejících / podobných produktů: