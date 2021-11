VIA přenechá Intelu za 125 milionů dolarů část své pracovní síly

Platí, že Intel získá řadu inženýrů z procesorové divize VIA Centaur , jak bylo uvedeno na konci minulého týdne. Nyní se ale dozvídáme, jak to bude a že VIA se za 125 milionů dolarů skutečně nezbaví celé své divize, ale toliko umožní Intelu za tento obnos převzít část její pracovní síly z výzkumného a vývojového oddělení.