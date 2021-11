Intel najímá inženýry z divize Centaur firmy VIA

Firmu VIA jsme mohli na trhu s procesory x86 zaznamenat především na konci minulého století, kdy na trh dostala procesory Cyrix, jejichž technologii získala díky akvizici stejnojmenné společnosti. Pak je tu ale i firma Centaur Technology, která se objevila v roce 1995 a o čtyři roky později ji koupila právě VIA Technologies a ta díky tomu mohla zkusit o několik let později ještě jednou zaútočit proti Intelu a AMD pomocí svých jader Isaiah , i když v té době už bylo zřejmé, že se bude orientovat spíše jen na úsporné čipy a konkurovat bude Atomům a podobným produktům.

procesory Zhaoxin procesory Zhaoxin

Postupně se ale procesory VIA ze západních trhů téměř vytratily a samotná VIA se nyní zaměřila na spolupráci s čínskými firmami , jmenovitě se Shanghai Zhaoxin Semiconductor. Ovšem dle nejnovější zprávy od tchaj-wanských Technews se nyní na divizi Centaur firmy VIA zaměřil Intel, který z ní na svou stranu začal přetahovat zkušené inženýry. Ti přitom už před dvěma lety přišli s jádry srovnatelnými s generací Haswell , která jsou nasaditelná v 8jádrových CPU a podporují AVX-512. Samozřejmě nejde o to nejlepší, co dnes lze za peníze pořídit, ale je vidět, že vývoj v Centauru neustal.

VIA se tak měla nyní s Intelem dohodnout, že ten po složení platby 125 milionů dolarů bude moci najmout pro svá výzkumná a vývojová oddělení některé ze zaměstnanců Centauru. Ian Cutress z Anandtechu to ale rovnou prezentuje tak, že Intel si za uvedenou sumu od VIA koupil celou tuto divizi a že jde především o pracovníky působící v americkém Austinu.

To je prezentováno jako možná snaha odříznout Čínu od moderních technologií procesorů x86, ale to je jen čirá spekulace. Intel prostě a jednoduše jen může mít zájem o posílení svých vývojových týmů. Raději si tak počkejme na oficiální tiskovou zprávu, pokud se nějaká objeví.

Později Ian Cutress uvedl, že Intel tuto zprávu potvrdil, zatímco Centaur ji nekomentuje. Ale už se nedozvídáme, co vlastně bylo potvrzeno, čili zda jde o akvizici celého Centauru, anebo jen o přetáhnutí některých zaměstnanců do řad Intelu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: