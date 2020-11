Video: ray tracing v Cyberpunku 2077 bude především o odrazech

Není pochyb o tom, že o Cyberpunku 2077 se bude ještě hodně a dlouho mluvit, ostatně jej můžeme považovat za letošní hlavní novinku, a to přinejmenším ze žánru 3D RPG v otevřeném světě. My jsme se už dozvěděli o požadavcích na hardware a o tom, že na začátku bude ray tracing určený pouze pro GeForce RTX. Tato hra přitom v zásadě ani nemá moc krvavé nároky, však pro 1080p a vysoké detaily postačí i GTX 1060 6GB, což byla standardní kombinace minulých let.

Ovšem pokud budeme chtít hrát ve vyšším rozlišení a ray tracingem při nejvyšší kvalitě, už to bude chtít RTX 2080 Ti či novou generaci GeForce Ampere, přičemž se počítá pochopitelně i s DLSS. A možná právě DLSS je příčina toho, že ray tracing pro Radeony zpočátku ještě nebude připraven, neboť AMD ještě nemá na DLSS k dispozici odpověď a výkon jeho karet by tak mohl být tristní.

CD Projekt Red hlásí, že na implementaci ray tracingu velice úzce spolupracovali s NVIDIÍ a slibují, že tuto technologii ve svém Cyberpunku 2077 pozvedli na zcela novou úroveň. A jak se dalo očekávat, půjde zde především o odrazy, neboť tu máme městské prostředí plné skla a lesklých povrchů, neonů či prostě světel, chromovaných pozadí androidek v barech a do toho samozřejmě nesmí chybět déšť a kaluže. Vývojáři tak evidentně dělali, co mohli, aby ray tracované odrazy v jejich hře vynikly co možná nejvíce.

Jakub Knapik ( Lighting and FX Art Director, CD PROJEKT RED) tak mluví o tom, že ray tracing hře dodá zcela jiný vizuální nádech, díky němuž má být její prostředí více uvěřitelné a přirozené. S tím se dá do jisté míry souhlasit, ale samozřejmě to neznamená, že bez zapnutého ray tracingu bude grafika ošklivá. Výhody a nevýhody ať si posoudí každý sám a je zřejmé, že vyjádření vývojářů jsou do jisté míry poplatná partnerství s NVIDIÍ.

Mezitím se také můžeme podívat na dojmy zástupce serveru IGN, který si mohl Cyberpunk 2077 vyzkoušet na celých 16 hodin. Dle něj jde o hru s mnohem volnějším tempem, než možná většina lidí čeká, a je to tak spíše RPG, než aby se dalo mluvit o střílečce. Pouhý prolog mu zabral 6 hodin a během něj se téměř ani nedostaneme do akce. Po prologu nás pak hra vrhne do samotného Night City a "dělej si co chceš".

Pak je dobré i slyšet o tom, že město není rozděleno na zóny dle toho, kam se jako postava na určité úrovni můžeme či nemůžeme vydat, jako tomu bylo třeba právě ve světě Zaklínače 3. Tam bychom při neuváženém postupu velice rychle dostali na budku od náhodného kolemjdoucího monstra a potupně se vraceli "vylevelovat" zpět. Hra by nám tak neměla takto bránit v průzkumu v podstatě celého města, i když to samozřejmě asi neznamená, že se můžeme pustit kamkoliv a kdykoliv. Přeci jen jde o násilné a nebezpečné prostředí, takže pokud si o to řekneme, začne se střílet, ale na výběr bude i nenásilné řešení misí.



