ViewSonic Elite XG270Q: hraní na 27" se 165 Hz a Quad HD

ViewSonic Elite XG270Q tak přichází jako levnější i hůře vybavená verze modelu XG270QG , který byl představen ke konci minulého roku. Ten zahrnoval technologii G-Sync, a to ve své původní verzi s příslušným hardwarovým modulem, takže už jen jeho vynecháním lze značně ušetřit. Zde tak máme namísto G-Sync technologii Adaptive-Sync.

Tato novinka pak na svém 27" panelu typu IPS (bez zakřivení) nabídne rozlišení 2560 x 1440, dále typický kontrast 1000:1, jas 400 nit, odezvu pouze 1 ms, a to Grey to Grey, přičemž pozorovací úhly jsou jako obvykle 178 ° v obou směrech. Stojan umožní nastavení výšky v rozsahu 115 mm, natočení i naklopení panelu a má i funkci pivot. Pokud by přesto nevyhovoval, máme tu podpora VESA držáků (100 x 100).

Na rozhraní HDMI 2.0 můžeme využít obnovovací frekvenci v rozmezí 48 až 144 Hz přičemž až DisplayPort 1.4 zajistí plných 48 až 165 Hz. Pak tu máme také 3,5mm audio výstup, tříportový USB Hub s konektory verze 3.0 a vcelku ještě decentní zadní RGB osvícení.





Nový Elite XG270Q tak sice nemá modul systému G-Sync, ale patří alespoň mezi G-Sync Compatible monitory. Rozdílný by měl být také panel, neboť ViewSonic se u XG270QG chlubí IPS Nano Colour panelem s 98% pokrytím prostoru DCI-P3, ale ani zde to není špatné s 95% pokrytím. Na druhou stranu je tu silnější podsvícení, a to o 50 nitů.

ViewSonic Elite XG270QG lze sehnat už za cenu pod 20.000 Kč, na kterou se opět dostal po jarním zdražování. XG270Q by tak měl být výrazně levnější, ale přesnou částku neznáme.

