ViewSonic VP2786-4K přichází s certifikací Fogra i G7 a kalibrační sondou

ViewSonic přichází na trh s novým grafickým monitorem VP2786-4K, který byl ohlášen už Společnostpřichází na trh s novým grafickým monitorem, který byl ohlášen už v lednu . Ten je nástrojem pro opravdu náročné grafické nasazení. Podporuje pravé 10bitové barvy bez FRC (1,07 mld. barev) a nabízí certifikace Fogra a G7 pro garanci přesných barev. Monitor je optimalizován zejména pro věrné zobrazení barev pro tisk, takže by obraz na monitoru měl co nejvíce připomínat to, jak bude vypadat i vytištěný výsledek.

Zajímavostí je také otočný ovladač ColorPro Wheel, přičemž podobný "puk" je dnes už docela běžnou součástí mnohých profesionálních a herních monitorů pro rychlou aktivaci vybraných voleb. Zde s jeho pomocí můžete ovládat grafický software a jedinečné na něm je především to, že ze spodní strany má senzor a může posloužit jako kalibrační sonda. Monitor je ale pochopitelně kalibrován už od výroby (např. pro DCI-P3, sRGB nebo Rec.709). Integruje také systém ColorPro Sense Pantone a barevnou přesnost vyjadřuje Delta E<2 a Delta Lv<5 díky korekci uniformity barev.



Jde o 27" monitor s panelem IPS a rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů) a frekvencí 60 Hz. Typický kontrast dosahuje na IPS panel nadprůměrných 1300:1, maximální jas činí 350 cd/m2 (podporováno HDR10). Odezva GTG činí 5 ms. Samozřejmostí jsou funkce jako Flicker-Free a režim Low Blue Filter. Grafiky ale pochopitelně bude zajímat především pokrytí barevných prostorů, a poněvadž jde o grafický monitor, ViewSonic uvádí hodnoty pokrytí pro mnoho různých prostorů. Uvádí navíc jak samotné pokrytí, tak i velikost (resp. poměr) k vybranému gamutu. U Adobe RGB je to 100% / 113%, DCI-P3 98% / 112%, EBU 100% / 151%, Rec.709 100% / 152%, SMPTE-C 100% / 165%, NTSC - / 108% a sRGB 100% / 152%.



Monitor má 4 downstream porty USB-A 3.2, jeden upstream USB-B 3.2 a jeden USB-C 3.2 s DP-alt. K dispozici je také micro USB (USB-B), 3,5mm audio jack, dva HDMI 2.0, jeden DisplayPort. Typická spotřeba činí 67 W (max. 70 W), v režimu Eco může být 45-55 W. Nabídne také polohovatelnost, a to výškově ve 130mm rozsahu, náklon od -3° do +21°, otočení do stran ve 120° rozsahu, funkci pivota a možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm. Zajímavostí je také světlo na zadní části, které může vyzařovat jemné ambientní osvětlení na zeď. A aby toho nebylo málo, dodávána je také magnetická clona. Cena byla stanovena na 999 britských liber (29 tisíc Kč).