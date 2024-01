Volkswagen už letos zaintegruje ChatGPT do infotainmentu svých vozů

Automoblka Mercedes-Benz loni v létě začala testovat ChatGPT v rámci svého infotainmentu MBUX. Oblíbený chatbot si ale razí cestu i do jiných vozů. Jak ukázal veletrh CES 2024, svět automobilů a výpočetní techniky se stále více a více prolíná, a ChatGPT najde své praktické uplatnění i ve vozech. Tradiční automobilka, která loni dodala 4,87 mil. vozů, totiž nasadí ChatGPT (resp. systém založený na ChatGPT) do svého infotainmentu kompaktních a větších vozů, a to už od druhého čtvrtletí letošního roku, tedy od jara.