Vychází recenze GeForce RTX 4060: o 18 % rychlejší než RTX 3060, překoná RX 7600?

Před několika dny se objevily informace o předpokládaném výkonu nové grafické karty, která nahrazuje starší RTX 3060. Většina informací hovořila o zhruba 20% nárůstu výkonu vůči předchozí generaci, což ale není zrovna velmi výrazný rozdíl. Nyní na internetu vychází i mnoho recenzí, které tyto výsledky potvrzují. Ještě si zopakujme, že RTX 4060 má snížený počet CUDA jader z 3584 na 3072, nicméně se výrazně zvýšil Boost takt z 1777 na 2460 MHz. To také přináší navýšení hrubého výkonu v FP32 z 13 na 15 TFLOPS, což je necelých 19 % k dobru. V praxi se nicméně takty pohybují okolo 2750 MHz, maximum lehce přes 2,8 GHz.

Zatímco hrubý výkon rostl, paměťová propustnost klesla ze 360 na 288 GB/s. To je dáno především zúžením paměťové sběrnice ze 192 bitů na 128, protože samotný tak paměťových čipů se zvýšil a jsou zde 18Gbps čipy místo 15Gbps verzí. Nevýhodu nižší propustnosti má nahradit výrazně větší L2 cache, jejíž kapacita vzrostla ze 3 MB na 24 MB. Výsledkem má být dle Nvidie ekvivalent propustnosti 453 GB/s. Bohužel došlo také ke snížení kapacity VRAM, a to z 12 na 8 GB. Abychom se podívali, jaký je zhruba výkon GeForce RTX 4060, máme tu 4 recenze z internetu ( digitaltrends.com tomshwardem.com ), jejichž souhrnné výsledky jsem zanesl do grafu.