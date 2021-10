Výkonné desky pro Alder Lake údajně zvyšují spotřebu PL1 na úroveň PL2

Budeme se nyní bavit o článku od Igora Wallosseka , který si všímá jedné jednoduché věci. Jde o nastavení hodnot PL1 a PL2 v BIOSu základní desky se Z690 určené pro procesory Alder Lake-S a dle nich to vypadá, že Intel se svými partnery z řad výrobců desek asi už zapomněl na rovnítko mezi PL1 a TDP a stanovuje (alespoň v některých případech) novou ekvivalenci, a sice PL1=PL2. Jde tu samozřejmě hlavně o základní desky, čili ne o produkty samotného Intelu, ale bylo by naivní se domnívat, že ten na tuto věc nemá vliv a navíc tu máme i jeho dokument, dle nějž je jasné, že ten o novém nastavení ví a nijak se mu nebrání.

Výpis hovoří jasně:

IA Iccmax (A) 280



IA IPL2 (A) 184



IA ∆i (A) 208



IA ∆t (ns) 200



IA DC/AC LL (mΩ) 1.1



GT Iccmax (A) 30



GT IPL2 (A) 22



GT ∆i (A) 21



GT ∆t (ns) 250



GT DC/AC LL (mΩ) 4.0



AUX Iccmax (A) 28.5



AUX DC LL (mΩ) 2.0



PL1 (W) 241



PL2 (W) 241



PL4 (W) 359

Můžeme tak vidět, že hodnoty PL1 a PL2 jsou naprosto shodné, což ovšem v tomto případě znamená, že PL2 je tu zcela zbytečná (nebo PL1, jak se to vezme). Dle obvyklého doporučení Intelu by se desky měly chovat tak, že procesor budou provozovat hlavně na PL1, čili hodnoty spotřeby/výdeje tepla známé jako TDP, což ale znamená i nízké (základní) takty. V případě potřeby vyššího výkonu je pak možné zvýšit spotřebu na PL2, ovšem pouze po omezenou dobu (Tau) uváděnou v sekundách. PL3 a PL4 sem už tahat nebudeme.

Pak jde ale i o následující pasáž, kterou Wallossek vyšťoural z dokumentů Intelu:

Validate Electrical and Thermal Capabilities

It is recommended that system integrators verify that with PL1=PL2 settings and the specifications listed above in place that, no adverse thermal impacts to VR or CPU take place. This can be done by running:

• Five consecutive iterations of CineBench20 (MT). 5-10 seconds between runs.

• Verify Scores are within (+/- ) 2% distribution.

• No VR Thermal events.

Krátce řečeno, Intel umožní nastavení PL1=PL2 s jistými doporučeními, která se týkají teplot a možností procesoru a systému napájení desky. V takovém případě by ale hodnota TDP už zcela pozbyla platnosti.

V praxi ale už můžeme dávno vidět jako standard spíše právě hodnotu PL2, jejíž nastavení ovšem samozřejmě závisí na tom, zda takovou zátěž zvládne napájení desky a chlazení procesoru. Mimochodem už dříve se mluvilo o tom, že Alder Lake-S budou náročnější na napájení než Rocket Lake-S, ačkoliv TDP se nemění a zřejmě ani PL2, nicméně desky zřejmě budou mít obecně silnější napájení a vyšší nároky mají plnit také napájecí zdroje. Že by se právě ukázala příčina toho všeho?





Už na deskách pro Rocket Lake-S je také možné v BIOSu nastavit stejnou hodnotu PL1 jako PL2, ale to ještě nemělo platit v rámci výchozího nastavení. Otázka ale je, zda se v praxi vůbec něco změní, čili zda to bude mít nějaký pozorovatelný dopad na výkon a spotřebu procesorů Intel zvláště na deskách se Z690. Mezi rovnítkem PL1=PL2 a v podstatě neomezeným Tau úrovně PL2 totiž bude v praxi jen pramalý rozdíl.

