Výkonný Arc A730M se objevil v notebooku Machenike, ovšem pouze v Číně

Máme tu dále moderní procesor Intel Core i7-12700H se 14 fyzickými jádry, paměť DDR5-4800 a M.2 SSD pro PCIe 4.0, ale především pak výkonnější verzi Arc s čipem ACM-G10, který nabídne 3072 FP32 jader ve 24 jednotkách Xe. Jde tak o tři čtvrtiny maximální konfigurace, která obsahuje 4096 FP32 jader. Co se týče paměťového subsystému, ten se skládá ze 12 GB GDDR6 na 14 Gb/s a 192bitového rozhraní, což dává 336 GB/s.

Výše už by měl v generaci Alchemist stát už jen A770M se zmíněnou plnou výbavou 4096 FP32 jader ve 32 jednotkách Xe, který bude mít také plné 256bitové rozhraní pro 16 GB paměti GDDR6. Jejich propustnost na pin by se už mohla lišit stejně jako takty GPU dle konkrétní implementace.

Machenike Dawn Discovery Edition 2022 se také snaží zaujmout nabídkou rozhraní Wi-Fi 6/6E, Thunderbolt 4 a 80Wh baterií, která se zvládne dobít na 90 procent za 2 hodiny.

I když jsou tedy notebooky s ACM-G11 (slabší Arc Alchemist) na západních trzích velice vzácné, tato novinka nám ukazuje alespoň to, že verze G10 už alespoň existuje a začíná se montovat do prvních počítačů, byť zatím nejsou určeny pro náš trh. A co se týče cen, pak Dawn Discovery Edition 2022 se na JD.com dostal do nabídky za 8599 juanů, čili 30 tisíc korun.