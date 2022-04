Výroba čipů pro PC a servery v TSMC po dlouhé době překonala mobilní SoC

Společnost TSMC si v této době nemůže stěžovat, že by neměla do čeho píchnout. Právě naopak dělá co může, aby zvyšovala výrobní kapacity, což pochopitelně znamená především investice do moderních procesů, neboť právě ty dokáží zajistit největší příjmy. Ovšem to je pochopitelně vykoupeno neméně velkými investicemi, které dalece převyšují reálný zisk. Letos má TSMC totiž investovat přinejmenším 40 miliard dolarů, přičemž během prvního čtvrtletí bylo dosaženo zisku "jen" 4,8 miliardy dolarů . Právě proto ale jde o investice, čili peníze, které přinesou svůj výsledek až v budoucnu.