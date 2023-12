Vyšla střílečka Avatar: Frontiers of Pandora od Ubisoftu, jaké jsou recenze?

tomto článku ze srpna při příležitosti tehdejšího oznámení, jaké technologie bude nabízet pro PC. Ve zkratce tak jen připomeneme, že jde o novou FPS střílečku ze světa Avatara, kterou má na svědomí studio Massive Entertainment. To patří vydavateli Ubisoft, do jehož portfolia patří i populární FPS střílečky s otevřeným světem ze série Far Cry. Mluvilo se tak hodně o tom, zda nebude nový Avatar pouze reskin Far Cry, tedy vydání další hry se stejnou (nebo velmi podobnou) hratelností, jen v jiných kulisách a s odlišným příběhem. Hře Avatar: Frontiers of Pandora jsme se už dříve podrobněji věnovali vze srpna při příležitosti tehdejšího oznámení, jaké technologie bude nabízet pro PC. Ve zkratce tak jen připomeneme, že jde o novou FPS střílečku ze světa Avatara, kterou má na svědomí studio. To patří vydavateli Ubisoft, do jehož portfolia patří i populární FPS střílečky s otevřeným světem ze série Far Cry. Mluvilo se tak hodně o tom, zda nebude nový Avatar pouze reskin Far Cry, tedy vydání další hry se stejnou (nebo velmi podobnou) hratelností, jen v jiných kulisách a s odlišným příběhem.

Příběh se odehrává 15 let po událostech prvního filmu, nicméně pro nás je mnohem zajímavější, že hru pohání nejnovější verze enginu Snowdrop, který můžeme znát z her Tom Clancy's The Division, kde dobře demonstroval, jak může vypadat v něm vytvořený herní svět, pokud jde o množství různých detailů. Takže ať už nás svět Avatara zajímá nebo ne, Frontiers of Pandora stojí za pozornost i kvůli technickému provedení, jelikož např. využívá technologii ray tracingu pro globální osvětlení, odrazy a stíny. A taky podporuje upscaling technologie AMD FSR 2, FSR 3 s funkcí generování snímků, Nvidia DLSS a Intel XeSS. Všechny dosavadní díly série Far Cry totiž byly vytvořené ve starším enginu Dunia 2, kterému už z hlediska nejmodernějších technologií docházel dech. Teď se ale už pojďme podívat na hodnocení hry ze strany herních recenzentů.

73 % z 65 recenzí. Shrnutí některých z nich:



Destructoid: 9 z 10 Na Metacriticu má teď verze pro PC průměrné hodnoceníz 65 recenzí. Shrnutí některých z nich: "Pokud jste odešli od sledování Avatara a přáli si, aby tam venku skutečně existoval svět jako Pandora, tady to je. Tohle je ten svět. Vidět Pandoru je jedna věc, ale schopnost šplhat po jejích mohutných korunách stromů, vznášet se vysoko nad jejími plovoucími horami na Ikranu a brázdit její široké otevřené pláně na hřbetě Direhorse, to je opravdu něco výjimečného. Tohle je zatím ta nejlepší verze Avatara."



Screen Rant: 4 z 5

"Avatar: Frontiers of Pandora je ohromující smyslový zážitek a konzistentní krása jeho světa jde ruku v ruce s poutavým příběhem."

VGC: 4 z 5

"Avatar: Frontiers of Pandora je dobře fungující hra s otevřeným světem povýšená ohromující prezentací. I když vás vizuál naprosto ohromí, je škoda, že nepřináší originálnější nápady."

Gamespot: 8 z 10

"Většina toho, čím chtěla hra Avatar: Frontiers of Pandora dát důraz na svůj otevřený svět, je velmi účinná. Pandora je často velkolepá a já jsem se opakovaně zastavoval, jen abych se rozhlédl a nasál atmosféru. Odklony od cíle v podobě shromažďování kůry na brnění či materiálu pro výrobu tětivy luku, nebo vyhození průmyslového zařízení do vzduchu, byly zábavné a působily jako přirozená součást herního světa. Nejlepší ze všeho je, že jsem si nikdy nepřipadal jako popelář v otevřeném světě, který vyhazuje haraburdí na cestě k další značce na mapě. Místo toho ve mně hra Avatar: Frontiers of Pandora vyvolala pocit, že jsem prožíval dobrodružství v prostředí, které stojí za průzkum a rád se tam vrátím."

GamingBolt: 8 z 10

"Avatar: Frontiers of Pandora možná není pro ty, kteří trpí únavou z otevřeného světa, ale fanouškům přináší pohlcující zážitek díky solidní hratelnosti a vyprávění příběhu."

IGN: 7 z 10

"Avatar: Frontiers of Pandora nabízí úžasný mimozemský svět k prozkoumání s osvěžujícím přehledným přístupem k navigaci, nespočet nepřátelských základen ke zničení a vedlejší úkoly klanu Na’vi, které je třeba dokončit, přičemž nebude žádná nouze o exotickou flóru a faunu ke sklizni a lovu. Jeho bojový systém je však docela jednorozměrný, jeho design misí se trochu opakuje a jeho prostředí obecně postrádá jakákoli větší překvapení kromě vizuální nádhery, což znamená, že Avatar: Frontiers of Pandora je solidní střílecí dobrodružství, které je ale poněkud standardní a není něčím, co by nás dokázalo ohromit.

The Guardian: 3 z 5

"Jedná se o dobře udělanou hru ze světa Avatara. Pokud máte rádi filmy od Jamese Camerona, pak vás čeká opravdová lahůdka, zatímco i odpůrci Avatara si pravděpodobně najdou něco, co by si mohli užít uprostřed hustého porostu na Pandoře. Ale existují lepší příklady této formy, a pokud vás způsob života Na’vi zase tolik nezajímá, budete skřípat zuby kvůli jejich nudným příběhům."

Game Rant: 2,5 z 5

"Ve světě plném zajímavých témat, kde bylo možné ztvárnit nějaké důležité myšlenky, hra Frontiers of Pandora tuto příležitost zcela ignoruje a nastavuje herní smyčku, kde hráči tráví většinu času zabíjením jinak krotkých zvířat, aby došlo ke zvýšení nějakých čísel, aby se stali v rámci možností hry co nejvíce téměř nesmrtelní. U jakékoli jiné hry v otevřeném světě by to nebylo nic neobvyklého, ale na hru Avatar je to trapně ironické a hluché. Jistě, myšlenky vystupující proti znečišťování tu jsou, protože bez nich vytvořit spin-off Avatara nejde, ale jsou povrchní a působí jen jako položky na seznamu toho, co musí hráči dokončit - takže nakonec vyznívají naprázdno. Zrada nosných témat světa Avatara, která nastolil Cameron, vše sešité dohromady jako pokus o získání kousku koláče z nejvýdělečnějšího filmu všech dob, hra Avatar: Frontiers of Pandora tak není jen obyčejná; je přímo cynická."

Avatar: Frontiers of Pandora je k dispozici pro PC ( Uplay ), PS5 a Xbox Series X|S. Můžete si vybrat mezi standardní edicí za €69,99, zlatou edicí za €109,99 nebo ultimátní edicí za €129,99. A např. zde se můžete podívat na ukázku, jak hra vypadá přímo v akci:

Season Passu. V létě 2024 bychom se měli dočkat příběhového rozšíření "The Sky Breaker" a na podzim 2024 příběhového rozšíření "Secrets of the Spires". A jako bonus už teď při vydání hry mají vlastníci Season Passu navíc bonusovou misi "Familiar Echoes": V našem dřívějším článku se taky můžete podívat, jaké má hra HW požadavky . Ubisoft už také zveřejnil, jaký další obsah plánuje vydat v rámci. V létě 2024 bychom se měli dočkat příběhového rozšíření "The Sky Breaker" a na podzim 2024 příběhového rozšíření "Secrets of the Spires". A jako bonus už teď při vydání hry mají vlastníci Season Passu navíc bonusovou misi "Familiar Echoes":

Před prvním spuštěním je potřeba internetové připojení pro aplikaci "Day 1" patche, ale potom už bude možné hrát v režimu pro jednoho hráče offline.