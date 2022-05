Vývoj cen grafických karet: premiant je MSI, ale kazí to opět slabší koruna

Ceny grafických karet v průběhu dubna utěšeně klesaly a dle grafu ze serveru 3DCenter.org už nebyly daleko od doporučených částek. Dalo se tak očekávat, že právě již nyní na začátku května se mohou dostat na 100 procent MSRP, čili v podstatě do normálu. Jenomže je zřejmé, že se tu díváme na průměr, čili některé karty mohou být dokonce levnější než MSRP a jiné naopak dražší, přičemž potenciál zlevňovat mají především slabé karty, které v případě AMD i NVIDIE nenabídly vzhledem k doporučeným cenám velký pokrok a v některých případech (Navi 24) šlo i o krok zpět.

vývoj cen v západních obchodech do 17. dubna

Když zůstaneme právě u Navi 24, pak je třeba říci, že situace se bohužel nezměnila. Nejlepší koupi už delší dobu představuje MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC, který lze snadno sehnat za 5000 Kč, zatímco pravý low-end generace RDNA 2 v podobě mnohem slabšího Radeonu RX 6400 je přinejmenším stejně drahý. Už jen tento stav jednoduše ukazuje na to, že trh s grafickými kartami se stále ještě plně neuzdravil a je otázka, proč jsou RX 6400 tak neúměrně drahé, ale zde můžeme leda tak politovat ty, kteří si takovou kartu dnes koupí.

Stálice v podobě GeForce RTX 3060 se bohužel jen krátce a v některých případech (MSI GeForce RTX 2060 VENTUS GP OC) podívaly pod hranici deseti tisíc korun a od té doby jejich cena opět mírně vzrostla. Zde se tak nejspíše (také) projevuje oslabení koruny, ostatně většina modelů RTX 3060 je dostupná až od cca 12.500 Kč.

Potěšující jsou tak alespoň ceny karet Radeon RX 6600, jež se už ve více případech (MSI, XFX, Sapphire) dostaly pod deset tisíc korun a nejlépe na tom je opět MSI díky jednomu nejmenovanému obchodu s modro-žlutým logem. Pro RX 6600 XT zase platí ceny od 12 tisíc, ovšem ani v jednom případě se nedá mluvit o tom, že by ceny od poloviny dubna opravdu klesly a pokud ano, vrátily se zase zpět.

Špatně na tom ale byly ceny karet GeForce RTX 3080, které zůstávaly dále velice předražené. A skutečně, ledy se začínají hýbat, neboť RTX 3080 za cenu pod 25 tisíc korun jsme dlouho neviděli. Naposledy to snad bylo ještě v roce 2020 či maximálně na začátku 2021, kdy optimisté ještě čekali na slíbené lepší dodávky a snížení cen. Nepřekvapí pak, že tu jde opět o MSI (GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR), přičemž lepší model v podobě GAMING Z TRIO 10G LHR není o moc dražší a pod hranici 30 tisíc se nahrnula celá řada dalších karet. To už ale může být velice zajímavý i Radeon RX 6900 XT, který se rovněž dá sehnat i mírně pod 30 tisíc.

Napříč nabídkou karet AMD a NVIDIA si tak zaslouží vyzdvihnout právě značka MSI, jejíž karty jsou na našem trhu aktuálně nejlevnější, nebo alespoň jedny z nejlevnějších, přičemž rozdíl od druhé nejlevnější značky bývá i několik tisíc. Můžeme děkovat alespoň za to, ale ukazuje se, že prostor pro další pozitivní vývoj tu stále je.