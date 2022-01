Vzorky EPYC Milan-X s pamětí V-Cache jsou nabízeny v Číně jen za 2800 USD

Může nám už být víceméně zřejmé, že slíbený Ryzen 7 5800X3D je víceméně jen vedlejším produktem vývoje pamětí V-Cache, které budou zatím určeny především pro serverové procesory. AMD se ostatně už nechalo slyšet , že Ryzen 7 5800X3D je zatím v podstatě jen pokus, když to trošku přeženeme. Firma zatím vyšle do světa jen jeden procesor pro PC s touto pamětí, aby viděla, jak bude celkově přijat a až poté se prý rozhodne o tom, jestli bude pokračovat s V-Cache v dalších generacích.

Svou roli ale pochopitelně hrála i cena, další očividné téma, pokud budeme řešit V-Cache na 7nm Ryzenech (Zen 3). Ty totiž už v dnešní podobě musí svádět souboj s novými Alder Lake, které jsou zvláště v případě Core i5 a i3 díky svým cenám velice konkurenceschopné a špatně nevypadají ani Core i7 a i9. Bylo zřejmé, že AMD by nemohlo jen tak přijít s novými Ryzeny 9 s dvěma čiplety vybavenými V-Cache a výrazně zvýšenou cenou, zvláště když půjde až o druhý kvartál, kdy už budou v dohledu nové 5nm Ryzeny.

V serverovém sektoru je ale situace jiná. Tam se AMD bude muset utkat s novými Sapphire Rapids a proti jejich verzím s HBM2e vytáhnout do pole právě se svými Milan-X. Ty sice vlastní HBM2e nenabídnou, ale budou mít celkově až zcela bezprecedentních 768 MB L3 cache na procesor, zatímco původní Milan nabízí maximálně 256 MB. A co se nám to dříve objevilo na Taobao

AMD už svým partnerům pochopitelně rozeslalo první vzorky procesorů Milan-X a ty se tak jako obvykle začínají rozprodávat, neboť ve firmách splnily svůj účel a jsou pro ně již nepotřebné. My tu máme konkrétně vzorek procesoru identifikovaný nesprávně jako Ryzen, ovšem jde pochopitelně o EPYC, a to rovnou 64jádrový. Bude to tak konkrétně EPYC 7773X s takty, které jsou jen o 100 MHz nižší než cílových 2,2 až 3,5 GHz při 280W TDP.

Prodejce si přitom za takovýto procesor řekl jen (v přepočtu) o něco málo přes 2800 dolarů, zatímco už dříve se model 7773X objevil v oficiální nabídce, dle níž za finální verzi zaplatíme téměř 10.500 USD.

Z jiné nabídky (via @momomo_us ) přitom víme, že EPYC 7763, čili 64jádrový model generace Milan, se prodává zhruba o 1000 dolarů levněji, čili kdybychom to měli vztáhnout čistě na přidanou V-Cache, jde o dalších 125 dolarů na jeden čiplet.

S takovým cenovým rozdílem by byly zvláště Ryzen 9 neprodejné, i když je zřejmé, že tu mohou hrát roli i velice rozdílné marže. Ale právě i o ty jde, neboť pokud AMD může prodat čiplety s V-Cache v serverových procesorech za takovou cenu a nebude mít problém s jejich odbytem (stejně jako s odbytem Ryzenů), pak je naprosto jasné, že bude preferovat prodej CPU EPYC s V-Cache.



