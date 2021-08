WD má velký zájem o Kioxii, může vzniknout flashový gigant

Western Digital úzce spolupracoval s Kioxií ještě v době, kdy jsme ji znali jako Toshiba Memory. Mateřská Toshiba se ale dostala do úzkých a snažila se prodat svou Toshiba Memory, což se po mnoha peripetiích povedlo a novým většinovým vlastníkem se stal americký Bain Capital s téměř 56 % ve firmě. Tři procenta pak vlastní Hoya a zbylých 40 procent pak Toshiba.

V roce 2019 byla Toshiba Memory Corporation přejmenována na firmu Kioxia a nyní má o ni zájem americký Western Digital, který by dle hodnoty Kioxie měl být připraven sehnat více než 20 miliard dolarů. A samozřejmě také půjde o akvizici, kterou budou podrobně zkoumat regulátoři různých zemí, přičemž už předchozí prodej dlouho zdržovaly čínské úřady. Zde jde navíc o to, že spojením WDC a Kioxie by vznikl podnik rovnající se i samotnému Samsungu a to ještě nepočítáme výrobu HDD. Z WDC by se tak vpravdě stal gigant ve svém oboru, za nímž a Samsungem by byla velká propast.