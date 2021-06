WD připravuje nový firmware pro SSD SN850, řešit bude problémy s X570

Testy SSD WD SN850 na desce s X570 ukázaly, že při připojení těchto SSD na linky vedoucí k čipové sadě, čili ne přímo na procesor, klesá výkon o cca 40 procent, a to v podstatě na úroveň SSD využívajícího PCIe 3.0 x4. Ovšem SN850 je SSD pro PCIe 4.0, které by správně mělo při napojení na čipset přijít jen asi o 10 procent výkonu ve srovnání s SSD připojeným přímo na procesor. Bylo tak jasné, že něco je špatně a reakce společnosti Western Digital nyní ukazuje, že je skutečně problém u ní, jak se dalo očekávat. To ovšem leccos vypovídá o tom, jak kvalitně tato firma své produkty testuje.

Na daný problém ji tak upozornily až testy serveru ComputerBase , které ukázaly následující výsledky, dle nichž je problém s výkonem pouze při zápisu:

CrystalDiskMark 8.0.1 - zápis WD Black SN850 1TB via CPU WD Black SN850 1TB via X570 Ztráta výkonu zápisu SEQ1M Q8T1 5255 3248 38% SEQ1M Q1T1 5255 2972 43% RDN4K Q32T1 653 660 - RDN4K Q1T1 250 218 13%

Společnost Western Digital tak provedla vlastní testy, které ukázaly stejný problém a už oznámila, že připravuje nový firmware pro svá SSD, který by měl přinést řešení. Zatím může doporučit jedinou věc, a sice instalaci SSD SN850 do hlavního M.2 slotu napojeného přímo na procesor, což samozřejmě není řešení už jen kvůli tomu, že taková věc je samozřejmá a zapojení do slotu napojeného na čipovou sadu má přijít až tehdy, kdy je hlavní slot již osazen.

WD slibuje, že nový firmware pro SN850 přijde nejpozději 12. července, přičemž my si jej budeme moci aktualizovat pomocí aplikace Western Digital Dashboard, která by nám sama měla dát vědět, až bude firmware k dispozici. Firma také doporučuje stáhnout si nejnovější verzi BIOSu pro základní desku a také příslušné ovladače.

O povaze samotného problému se přitom od WD nic nedozvíme a firma dokonce ani neuvedla to, zda se ten týká pouze desek s čipsetem X570 a rozhraní PCIe 4.0, anebo zda je ještě více rozšířený. Na druhou stranu by se také nemusel týkat všech desek s X570, ale to jsme se nedověděli, neboť WD píše pouze o "jistých základních deskách".

