Western Digital míří k soudu za zatajování SMR ve svých HDD

Western Digital čelí nemalému problému. V polovině dubna totiž SMR (Shingled Magnetic Recording), což je sice technologie, která snižuje cenu, jenže také může značně snižovat výkon disků. Není divu, že se zákazníci cítí být podvedeni. Přestože Western Digital začal v některých případech zákazníkům vyměňovat disky, objevily se hned dvě hromadné žaloby. Tu první podala právnická firma Hattis Law v USA, druhou pak Top Class Actions v Kanadě.

Žaloby cílí především na to, že disky s SMR nejsou vhodné pro nasazení v NASech a zákazníci by se takové disky do NASů nekupovali, kdyby věděli, že mají SMR. Dále říkají, že je SMR především problémem při použití disků v polích RAID, kde to dle firem může vést až ke ztrátě dat. A použití pole RAID v NASech je poměrně obvyklým jevem. Právnické firmy tak nyní shánějí podvedené zákazníky, kteří se chtějí přidat k těmto hromadným žalobám.

