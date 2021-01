WhatsApp brzdí: vysvětluje nové podmínky sdílení dat a odsouvá je na 15.5.

WhatsApp, které měly zajistit větší sdílení dat s platformou Facebooku. Lidé začali ve velkém přecházet na konkurenční Telegram nebo Signal, který

Před nedávnem se strhla velká nevole spojená se změnou uživatelských podmínek komunikátoru, které měly zajistit větší sdílení dat s platformou Facebooku. Lidé začali ve velkém přecházet na konkurenční Telegram nebo Signal, který doporučil i Elon Musk . Signal dokonce nestíhal přijímat nové uživatele. WhatsApp nyní trochu přibrzdil a změnu odložil z 8. února na 15. května, aby měli lidé více času se s novými podmínkami seznámit a aby samotný WhatsApp měl čas je vůbec lépe vysvětlit.

WhatsApp ujišťuje uživatele, že veškerá komunikace s rodinou i přáteli zůstane nadále šifrovaná (end-to-end šifrováním), nebude uchovávat ani přeposílat záznamy o tom, komu jsou posílány zprávy, komu je voláno, nemají být sdíleny ani kontakty s Facebookem. Změny se ale týkají komunikace se společnostmi. WhatsApp přeci jen musí Facebooku něco vydělávat a ten v něm vidí potenciál obchodní platformy.

Rozšíření, která vejdou v platnost 15. května, tedy zahrnují poskytování zákaznických služeb, kdy společnosti mohou současně využívat některých produktů Facebooku. Tehdy je užitečné propojení obou platforem, aby vše mohlo správně fungovat. Příkladem může být hostingová služba Facebooku pro zodpovídání dotazů, a aby něco takového mohlo dobře fungovat, uživatel musí povolit převod dat mezi aplikací WhatsApp a touto službou Facebooku.

Dále je to sdílení reklamního profilu mezi Facebookem a WhatsAppem, kdy se komunikace v rámci WhatsAppu může promítnout do lepšího cílení reklam na Facebooku a podobně i naopak, kdy si má být možné prohlížet produkty na Facebooku a pak je koupit pomocí WhatsAppu. I pro toto bude potřeba povolení převodu adekvátních dat z jedné aplikace do druhé.

