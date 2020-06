Willow Cove na 14nm Rocket Lake rovná se Cypress Cove?

Bylo zřejmé, že Intel asi nebude označovat backport jader novější architektury na starším procesu stejně jako původní verzi jader. Jde tak o Willow Cove, o nichž se mluví právě jako o základu pro procesory Rocket Lake-S a která by se v nich měla objevit ne v 10nm čipech nebo čipletech, ale ve 14nm. Rozlišit bychom je mohli díky označení Cypress Cove, které se nyní objevilo na webu.

Na konci minulého týdne nám Retired Engineer přinesl velice zajímavý diagram , dle nějž se můžeme těšit ne na 8jádrové Rocket Lake-S, ale až na 10jádrové modely s moderními jádry, které navíc dostanou i integrovanou grafiku 12. generace (Xe). Intel to dle tohoto zdroje chce zajistit pomocí 14nm procesorového čipletu spojeného s 10nm I/O a grafickým jádrem, a to pomocí rozhraní EMIB, s nímž už má své zkušenosti (Kaby Lake-G). Takové řešení vypadá vcelku schůdně a rozumně, ovšem musíme si počkat na potvrzení, zda na tom vůbec něco je.

Nyní tu jsou další fámy, a to z YouTube kanálu Moore's Law is Dead , kde se právě píše o jádrech Cypress Cove. Založena mají být na Willow Cove, ovšem vzhledem k backportu prý nelze automaticky očekávat ten samý nárůst IPC oproti Skylake, jaký mají zajistit právě opravdová 10nm jádra Willow Cove. A konečně, není prý vyloučeno, že Intel bude veřejně mluvit o Willow Cove i ve spojení s Rocket Lake-S, a to v případě, že se mu povede řádně navýšit IPC o čtvrtinu oproti Skylake.