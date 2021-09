Windows 11 přijdou na trh za měsíc, nabízeny budou ihned i jako aktualizace

Pokud tak na svém PC provozujete Windows 10 a máte přitom vhodnou hardwarovou výbavu, nové Windows 11 bude Microsoft ve vašem případě zřejmě nabízet v podstatě stejně jako další velkou aktualizaci systému. Vypadá to ovšem, že pokud někdo o takovou aktualizaci nebude mít zájem a nechce, aby jej s ní Microsoft vůbec otravoval, řešení může být prosté. Mělo by totiž stačit si v BIOSu vypnout TPM, aby aktualizační systém Windows Update shledal, že PC není připraveno na Windows 11 a v takovém případě by nový OS snad ani neměl být vnucován. Ale uvidíme, jak to bude.





A jak Microsoft sám popisuje své nové Windows 11? Mluví o novém designu i zvucích, samozřejmě nezapomíná na přepracované Start menu, které bere v potaz cloudové služby a zvláště pak Microsoft 365, dále tu máme do taskbaru integrované Microsoft Teams, nabídku zpravodajství optimalizovanou na míru pomocí AI a zkrátka tu je celkově přepracované hlavní GUI s novými funkcemi.

Dále Microsoft zdůrazňuje podporu API DirectX12 Ultimate, DirectStorage, přístup k Xbox Game Pass for PC či Ultimate a také zcela nový Microsoft Store, který by měl v dohledné době získat podporu aplikací pro Android a také má představovat přívětivější přístup k vývojářům . Windows 11 by také měla být dosud nejpřívětivější verze pro lidi s různým postižením.

Aktualizace Windows 10 na nové 11 tak začnou už 5. října, ale probíhat budou jako obvykle postupně s ohledem na hardwarovou výbavu. Čili pokud máme v PC moderní hardware, tím spíše budou Windows 11 nabídnuty dříve, přičemž Microsoft očekává, že poslední podporované počítače dostanou od Windows Update možnost přechodu na nový systém do poloviny příštího roku. Ale kdo chce, ten samozřejmě nemusí čekat a může se v menu Windows Update sám podívat, zda pro něj už Windows 11 nejsou k dispozici a pokud ne, bude mít možnost jejich manuální instalace.

