Windows 11 výrazně zjednodušuje sdílení souborů mezi počítači

Hlavní nevýhoda tohoto sdílení v blízkosti je aktuálně to, že využívá Bluetooth, konkrétně je potřeba minimálně Bluetooth 4.0 s podporou Bluetooth LE (z angl. „Low Energy“) kvůli samotnému vyhledávání okolních zařízení. To může být v praxi komplikace, jelikož ne každý stolní počítač má Bluetooth, případně může být Bluetooth vypnutý úplně. Dosah také není kdovíjak veliký.

Do Windows Insiders aktuálně míří nový Windows 11 Preview Build 22621.436, kde je tato funkcionalita vylepšena o detekci okolních počítačů v lokální síti pomocí protokolu UDP (Bluetooth zůstává také). Tím dochází k eliminaci omezení dosahu Bluetooth a je možné tímto způsobem sdílet data třeba v rámci celé domácí sítě.

Detekce okolních počítačů bude probíhat pouze za předpokladu, že je síťové připojení označeno jako privátní, podobně jako to funguje již nyní u sdílených složek nebo tiskáren.

Sdílení v blízkosti je možné využít v průzkumníku souborů, fotografiích, nástroji pro pořizování screenshotů (Snipping Tool), aplikaci Xbox a v pár dalších aplikacích. Zdaleka ne všechny aplikace tento dialog ohledně možnosti sdílení obsahují, nicméně pokud je technicky možné např. konkrétní soubor uložit, vždy na něj jde kliknout v průzkumníku a zvolit možnost sdílet soubor.

Do okna konfigurace sdílení přibývá také OneDrive. Tady by mělo stačit přihlášení do počítače s účtem Microsoft a následně je možné zvolit OneDrive jako cílovou lokaci pro rychlé uložení souboru do tohoto cloudového úložiště Microsoftu.