X (Twitter) spouští účet XPayments, spekulace o platebním systému se opět rojí

Už dlouhou dobu se hovoří o tom, žeudělá ze sociální sítě X (Twitter) službu pro všechno, tedy i že bude fungovat jako platební systém. S tím už má zkušenosti, ostatně jeden platební systém X.com založil už před čtvrt stoletím, z čehož následně vznikl PayPal. Koncem loňského roku se objevila informace, že by se tak mohlo stát v první polovině letošního roku , a máme tady další indicii, že se spuštění takového systému patrně opravdu blíží. Na sociální síti X.com se totiž objevil nový účet

Toto by nemusel být automaticky oficiální účet připravovaného systému (společnost X Payments už existuje), nicméně fakt, že má zlatý odznak i logo sociální sítě X, stejně jako skutečnost, že XPayments sleduje jen jeden jediný účet, a to právě oficiální účet sociální sítě X, vypovídá, že by mohlo jít skutečně o připravovaný systém Elona Muska. Účet XPayments byl založen letos v lednu a jako takový má nyní přes 108 tisíc sledujících. Prozatím tu není jediný příspěvek. Stále není jasné, kdy a kde všude bude nový systém spuštěn. Také se neví, zda bude podporovat jen klasické fiat měny (a jaké), nebo zda zde budou i některé kryptoměny.