xAI postaví Gigafactory of Compute, využije 100.000 čipů Nvidia H100

xAI Elona Musk Gigafactory of Compute. Má jít o obří superpočítač, na kterém se mají trénovat další generace jeho chatbota Grok. Zatímco Grok 2 využil zhruba 20 tisíc GPU Nvidia H100, připravovaný model Grok 3 jich bude potřebovat 100 tisíc. Superpočítač by měl vzniknout ve spolupráci se společností Oracle.

Dnes jsme vás už informovali o tom, že společnostElona Musk vybrala na investicích dalších 6 miliard USD, celkově takto už získala 24 mld. USD. Nyní se objevuje další zpráva o tom, že xAI plánuje postavit něco, čemu Musk přezdívá. Má jít o obří superpočítač, na kterém se mají trénovat další generace jeho chatbota Grok. Zatímco Grok 2 využil zhruba 20 tisíc GPU Nvidia H100, připravovaný model Grok 3 jich bude potřebovat 100 tisíc. Superpočítač by měl vzniknout ve spolupráci se společností Oracle.

Zajímavý na tom je ten fakt, že xAI využije dnešní karty Nvidia H100 a nikoli novější modely založené na výkonnější a efektivnější architektuře Blackwell. Proč, to není úplně jasné, nicméně se tu nabízí několik možností, o kterých lze spekulovat. Ačkoli H100 jsou stále docela obtížně k sehnání, nové generace Blackwellu se na trh teprve chystají na druhou poloviny letošního roku a dá se očekávat, že jejich dostupnost bude ještě horší. Je dost pravděpodobné, že xAI na nové generace nechce čekat, nemluvě o tom, že 100 tisíc je navíc tak obrovský počet akcelerátorů, že by to zvládlo pokrýt superpočítače pro několik firem (např. OpenAI trénovalo ChatGPT na zhruba 30 tisících karet). Superpočítač pro xAI by měl jít do provozu během příštího roku.

Informace o zakázce dnes dopomohly dále výrazně navýšit cenu akcií společnosti Nvidia. Ty jsou nyní za cca 1115-1120 USD, což je 5% nárůst. Hodnota Nvidie je tak už 2,75 bilionu USD a opravdu hodně dotírá na druhý Apple, který má 2,94 bilionu USD. Zdá se, že Apple, někdejší jednička, se brzy dostane až na třetí pozici. I on se sice snaží pracovat na AI, v tomto ale poněkud zaspal.