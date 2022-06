Xbox Series X/S konečně dostanou FSR 2.0, ukázala se světově největší Series X

Microsoft Xbox Series X/S tak dostanou podporu technologie FidelityFX Super Resolution 2.0, která tak už nebude k dispozici pouze na PC, jak potvrdil GPUOpen Jason Ronald (Xbox). Vývojáři softwaru pro konzole Xbox už mají potřebný software k dispozici a nyní jej testují pro pozdější nasazení ve hrách. Ovšem FSR 2.0 skutečně není vybíravá technologie, co se týče hardwaru, což znamená, že bude dle odkazovaných tweetů k dispozici dokonce i na starých Xbox One vedle moderních modelů.





Co se týče podpory her, lze pochopitelně očekávat, že ty tituly, které FSR 2.0 již podporují na PC, budou brzy upraveny i v xboxových verzích. O univerzální kompatibilitu ale nepůjde, prostě budeme muset počkat na aktualizace samotných her.

Herní konzole přitom běžně využívají nějakou formu upscalingu obrazu, jako je třeba obvyklé TAA. Vzhledem ke kvalitám FSR 2.0 by se ale dalo počítat s tím, že tato technologie se zvláště mezi konzolemi značně rozšíří, čili i v jejich hrách. Jinými slovy, platformy Xbox a PC zde mohou spojit své síly, aby se FSR 2.0 coby otevřený a hardwarově univerzální standard co nejvíce rozšířilo. Na druhé straně tu ale bude stát DLSS od NVIDIE či XeSS od Intelu a velká otázka je, jak to bude v případě konzolí PlayStation, což se zatím prostě neví. V jejich případě samozřejmě nic nebrání tomu, aby rovněž využily FSR 2.0 a jde tu pouze o to, zda Sony bude chtít.

Musíme si ale počkat, abychom viděli, jak rychle se bude FSR 2.0 ve světě PC a Xboxu šířit. Jeho implementace už vyžaduje větší zapojení ze strany autorů her a také vhodný engine, který dokáže této technologii poskytnout data různých bufferů (depth, color) a využít pohybové vektory. Pokud ale nějaká hra již podporuje DLSS 2.x či alespoň TAA, neměla by být integrace FSR 2.0 už žádný velký problém.

My se zatím můžeme podívat na světově největší Xbox Series X, což je ovšem pouze projekt jistého youtubera vysoký 208 cm a vážící cca 115 kg.