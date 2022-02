Xeonová roadmap zahrnuje i procesory se slabými jádry E

Podobně jako si i AMD chystá serverové procesory s jádry Zen 4 a Zen 4c , rovněž Intel bude mít od roku 2024, alespoň dle aktuálního plánu, ve výbavě procesory Xeon vybavené jednak jádry P a pak slabšími E. Taková už Intel kombinuje ve svých procesorech Alder Lake, ovšem v roce 2024 už samozřejmě půjde o nové verze, které na dnešní Golden Cove a Gracemont navážou.

Neznamená to tedy, že by se Intel odhodlal nabídnout Xeony s výbavou obou typů jader. Půjde vždy jen o jeden typ, čili se nám tu v roce 2024 rozvětví nabídka Xeonů a po Emerald Rapids přijdou jednak Granite Rapids s výkonnými jádry P i Sierra Forest s jádry E.

Zajímavé přitom je, že v případě svých Xeonů společnost Intel přeskočí svůj 7nm výrobní proces (Intel 4), a to jednoduše proto, že během příštího roku, kdy by Intel 4 už měl být aktuální, budou serverové Xeony Emerald Rapids založeny ještě na procesu Intel 7 (10nm). A v roce 2024 tak budou moci nové Xeony rovnou využít už proces Intel 3, který už má následovat Intel 20A a posléze 18A.

Zatím jsme se ale nedozvěděli nic o tom, s kolika procesorovými jádry Intel pro Granite Rapids a Sierra Forest počítá, ostatně to nevíme ani v případě Emerald Rapids a pouze u nejbližších Sapphire Rapids je už jasné, že jich bude maximálně 56.

Server THW ale tvrdí, že Granite Rapids a Sierra Forest budou pinově kompatibilní, čili budou určeny pro stejnou platformu a stejnou patici, přičemž nebude třeba ani využívat zvlášť speciální verze BIOSu. Půjde tak v podstatě o jednu generaci Xeonů, kde se každý typ bude hodit na něco jiného. Granite Rapids budou určeny pro ty nejvýkonnější stroje určené pro AI systémy, obecně HPC či databáze. Sierra Forest zase mohou být nasazeny v zátěži, kde je nejdůležitější paralelizace, což mohou být virtuální stroje (VM), analýza dat či front-end web.

Intel tedy nebude sám míchat jádra P a E na jednotlivých Xeonech, ale to samozřejmě neznamená, že si zákazníci nemohou sami vybavit své systémy zčásti procesory Granite Rapids a zčásti pomocí Sierra Forest.

Co se týče vývoje procesu Intel 3, o něm vedení firmy tvrdí, že to jde velice dobře a dokonce je i výrazně napřed oproti plánu. Slibuje přitom oproti Intel 4 o 18% vyšší výkon na watt. AMD však už na tento rok plánuje vypustit na trh své 96jádrové procesory EPYC Genoa (5nm) a v roce 2023 pak i 128jádrové a rovněž 5nm Bergamo a to jsou právě ony serverové procesory s jádry Zen 4 a Zen 4c. Na to tak bude Intel v roce 2024 teprve reagovat.



