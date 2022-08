Xiaomi ukázalo schopnosti autonomního řízení Pilot Technology

Xiaomi. Tyto vozy se v ulicích objevují už docela často (flotila testovacích vozů čítá 140 kusů) a nyní nám ho prezentuje i samo Xiaomi. To ho totiž ukázalo v téměř 9minutovém videu, kde ukazuje schopnosti autonomního řízení Pilot Technology (kdo chce, může se dole podívat na zkrácenou 1,5minutovou verzi s anglickými popisky).

Zhruba před měsícem se objevily fotografie auta, které by mělo být předzvěstí prvního elektromobilu společnosti. Tyto vozy se v ulicích objevují už docela často (flotila testovacích vozů čítá 140 kusů) a nyní nám ho prezentuje i samo Xiaomi. To ho totiž ukázalo v téměř 9minutovém videu, kde ukazuje schopnosti autonomního řízení(kdo chce, může se dole podívat na zkrácenou 1,5minutovou verzi s anglickými popisky).

Do vývoje autonomního řízení půjde celkem 3,3 mld. juanů (11,7 mld. Kč) a tým společnosti už dnes čítá 500 zaměstnanců, přičemž by se měl do konce roku rozrůst na 600 lidí. Nabírá experty z oblasti AI a dalších firem, které se zabývají problematikou autonomního řízení (např. i kupováním firem jako Shedong Technology). Autonomní řízení chce vyvinout v rekordním čase.

Výsledky autonomního řízení nejsou špatné, i když můžeme najít i pár věcí, které nejsou úplně dotažené. Přejíždění z pruhu do pruhu vypadá někdy poněkud liknavě stejně jako některé rozjezdy, na závěr v garáži (7:52) zareaguje na projíždějící vůz docela pozdě a v dané situaci naopak až přehnaným "šlápnutím" na brzdu.