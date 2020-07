Xiaomi uvádí svůj 34" zakřivený herní monitor v Evropě. Jaká bude cena?

Není to tak dlouho, co se společnost Xiaomi pustila do vlastních monitorů. Vloni na podzim představila na čínském trhu model Mi Surface určený pro hráče. A na včerejší tiskovce, kde bylo představeno třeba také streamovací zařízení Mi TV Stick , se tento monitor objevil ještě jednou, i když tentokrát pod názvem Mi Curved Gaming Monitor 34”. Tentokrát ovšem zamíří oficiálně na evropské trhy, a to jako první monitor od Xiaomi. Novinka využívá LCD panel s úhlopříčkou 34 palců a rozlišením 3440 x 1440 pixelů, známým také jako WQHD. Z toho vyplývá poměr stran 21:9, co znamená přibližně o třetinu větší šířku ve srovnání s běžnějším poměrem 16:9.