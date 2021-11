Xindong Fenghua No. 1 : nová čínská konkurence s GDDR6X pro AMD a NVIDII

Xindong Fenghua No. 1 od Innosilicon Technology vypadá jako vcelku běžná grafická karta, ovšem její výbava běžná rozhodně není. Nejde tu přitom o herní kartu, jak by se z její prezentace a vzhledu mohlo zdát, ale spíše o grafickou kartu pro čínská datová centra, i když pak je otázka, co na ní vůbec pohledávají grafické výstupy.

O grafickou kartu evidentně jde už jen vzhledem k viditelnému rozhraní DVI, vedle nějž je tu také HDMI 2.1 a "e-DisplayPort 1.4". Zvláště zajímavé jsou tu ale paměti GDDR6X s údajnou propustností 21 Gb/s na pin, jaké nenajdeme ani na nejvýkonnějších grafických kartách GeForce, které končí na 19,5 Gb/s. Ale také už jsou více než rok staré a lze očekávat, že chystané verze Super také využijí rychlejší GDDR6X.

Dle Innosilicon jde o kartu s výkonným GPU a podporou OS Linux, Android a Windows plus API OpenGL/OpenGLES/OpenCL/Vulkan/DirectX. Ovšem zaměření je především cloud, kde se má uplatnit také jistá šifrovací technologie PUF (physical unclonable encryption).

Vzhledem k výše řečenému je Fenghua No. 1 tedy teoreticky využitelná i v běžných PC, což vyplývá jednak z jejího designu a také z podpory běžných OS a API, ovšem není jasné, jak je to s ovladači, které asi těžko budou přichystány pro takové nasazení.

O čem se také zatím vůbec nic nedozvíme, to jsou podrobnosti o použitém GPU včetně jeho výkonu. Právě nasazení pamětí GDDR6X by napovídalo o tom, že nepůjde o žádné ořezávátko, ovšem z Číny zatím chodily zprávy týkající se spíše (ale ne výhradně) herních GPU, která by měla svým výkonem útočit maximálně na GTX 1080 . V tomto případě ale nejde o herní Jingjia Micro JM9, ale o produkt firmy Innosilicon, která se už dříve uvedla serverovými čipy s výkonem kolem 6 TFLOPS a je jasné, že řada čínských firem má možnost si nechat vyrábět čipy moderními procesy firem TSMC a Samsung, pokud zrovna nejde o HiSilicon a Huawei či jiné firmy pod americkým embargem. Uvidíme, co se z toho vyklube, pokud tedy vůbec o tomto produktu ještě uslyšíme.





