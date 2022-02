Youtuber okradl fanoušky o 500 tis. USD v podvodu s jeho kryptoměnou

Ice Poseidon (vlastním jménem Paul Denino), který začínal na Twitchi, kde však dostal doživotní ban. Přesunul se na YouTube, kde později přišel s nápadem na kryptoměnu CXCoin. Díky jeho široké fanouškovské základně se našlo dost investorů, kteří do projektu vložili zhruba půl milionu dolarů. Kryptoměny jsou velmi často zneužívány k různým podvodům. Nedávno jsme např. psali o Kim Kardashian , na kterou byla dána žaloba kvůli zavádějící propagaci kryptoměny EthereumMax. Dnes tu máme další případ, i když trochu odlišný. Za vším stojí youtuber(vlastním jménem Paul Denino), který začínal na Twitchi, kde však dostal doživotní ban. Přesunul se na YouTube, kde později přišel s nápadem na kryptoměnu. Díky jeho široké fanouškovské základně se našlo dost investorů, kteří do projektu vložili zhruba půl milionu dolarů.

Šlo však o klasický pump-and-dump systém, kdy využil svého jména, aby zvedl zájem o kryptoměnu, přilákal investory, kteří do projektu nasypou peníze, aby je pak rychle vybral, než cena spadne téměř na nulu. Podvodu se na YouTube věnoval "detektiv" Coffeezilla, který s Ice Poseidonem dokonce uskutečnil i telefonát. Tam se postupem času k podvodu víceméně přiznal, přičemž nepovažuje své jednání za nesprávné. Na otázku, zda prostředky vrátí nebo ne, odpověděl, že se tentokrát bude starat o sebe a ačkoli by to udělat mohl, neudělá to (později do systému vrátil necelých 50 tisíc USD). Vinu shazoval i na své sledující, že zodpovědnost za to mají také oni, protože mu věřili. Další výmluvy zahrnovaly např. záchranu investice před pádem hodnoty.



Ze zhruba půl milionu padlo 200 tisíc USD na vývojáře, kteří celý systém pro novou kryptoměnu vytvořili během několika týdnů. Ice Poseidonovi zbylo okolo 300 tisíc USD, za něž si už stihl koupit i novou Teslu, přičemž předání vozu dokonce natočil i na YouTube. Nyní už na YouTube není zhruba půl roku aktivní a lidé si v komentářích k jeho videím neberou servítky (jsou tam i takové, které se dají považovat za vyhrožování smrtí).



