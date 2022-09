Youtuber zkusil odolnost hodinek Apple Watch Ultra: dřív rozbil stůl než hodinky

Applu se před několika týdny představilo několik novinek, především šlo o Watch Ultra to přežily jen s pár škrábanci na kovovém těle. Displej zůstal v podstatě nedotčen.

V nabídce nových produktůse před několika týdny představilo několik novinek, především šlo o iPhony 14 , ale také o hodinky Watch 8. generace, SE2 a extrémně odolnou verzi Ultra. A právě tyto hodinky jsou dalším produktem, jehož schopnosti vyzkoušeli na YouTube kanále TechRax. Tam nedávno prakticky vyzkoušeli i to, zda nový iPhone 14 skutečně dokáže v případě autonehody přivolat pomoc . Zatímco v minulosti se hodinkám Apple Watch při testu a jejich pádu na zem rozbil displej,to přežily jen s pár škrábanci na kovovém těle. Displej zůstal v podstatě nedotčen.

Proto se youtuber rozhodl nasadit větší kalibr a vzal si na pomoc kladivo. Pád kladiva z malé výšky neudělal v podstatě nic. Ani další dva údery nic nezpůsobily, ačkoli tak to kvůli nečistotě na chvíli vypadalo. Další tři údery způsobily akorát to, že se youtuberovi povedlo rozbít stůl pod hodinkami a potřeboval ještě dalších 6 úderů, než se Apple Watch Ultra vypnuly. To už pro ně byla konečná a nenaběhly, nicméně displej byl pořád bez poškození. Ten potřeboval ještě další tři údery kladivem, aby se rozbil, tedy až po 15 úderech. To je opravdu solidní odolnost. Jen škoda hodinek za 25 tisíc Kč.