Youtuberovi, který nechal schválně spadnout své letadlo, hrozí 20 let vězení

Zhruba před rokem se na YouTube objevilo video dnes už 29letého Trevora Jacoba, který se rozhodl proletět letadlem a vybavil ho pochopitelně několika kamerami, aby z toho mohl mít video na jeho sociální síť. Mělo to však jeden háček. Podle Jacoba letadlu vynechal motor, a tak se rozhodl zachránit si život tím, že z letadla vyskočil a to pak spadlo na zem. Celé video ale bylo dost podezřelé a hned se vyrojila obvinění, že je vše jenom podvrh (nejevil žádnou větší snahu o záchranu v letadle, pád si pěkně natočil i se selfie tyčí) a letadlo nechal spadnout záměrně. To se nakonec i potvrdilo u soudu a vyšly najevo i další jeho lži.

"Nehoda" se stala 24. listopadu 2021, kdy vzlétl z letiště Lompoc City Airport a měl přistát v Mammoth Lake v Kalifornii. Po 35 minutách letu mu měl údajně vynechat motor a bez nějakého velkého ostychu se rozhodl vyskočit. Poté, co přistál na zemi, vydal se k havarovanému letadlu a posbíral kamery, aby měl kýžené videozáznamy. Nehodu nahlásil na National Transportation Safety Board (NTSB) o dva dny později, přičemž mu bylo sděleno, že se má postarat o likvidaci vraku letadla. Ten následně odpověděl, že nebyl schopen najít vrak, přestože už z něj vzal kamery, které natáčely nehodu. V prosinci pak se svým kamarádem přiletěl k místu nehody, vyzvedli vrak, naložili ho na přívěs a dovezli na letiště, kde ho Jacob rozřezal a kusy vraky pak vyhodil do odpadkových kontejnerů na letišti. Jacob byl uznán vinným a hrozí mu nyní až 20 let vězení.

Video dosud nasbíralo 4,1 milionu zhlédnutí, ale to především proto, že se o něm mluví v souvislosti s jeho soudem. Pokud by u něj byly reklamy (možná byly v minulosti, nyní u něj nejsou, je tam však možnost přispění pomocí Díků), z něčeho takového by si na nich mohl vydělat asi vyšší tisíce, možná nižší desetitisíce dolarů.