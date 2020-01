Z dronů GoPro Karma je teď drahé těžítko, kvůli chybě GPS nelétají

GoPro zrovna štěstí. Konkurence v podobě DJI přinesla pokročilejší produkty a hřebíček do rakve zasadil dronu od GoPro problém s napájením, kvůli kterému drony občas samy od sebe spadly z nebe. Poškozený dron byl jen částí problému, hrozilo také zranění dalších osob. I když GoPro dronem Karma z roku 2016 neměla společnostzrovna štěstí. Konkurence v podobě DJI přinesla pokročilejší produkty a hřebíček do rakve zasadil dronu od GoPro problém s napájením, kvůli kterému drony občas samy od sebe spadly z nebe. Poškozený dron byl jen částí problému, hrozilo také zranění dalších osob. I když GoPro chybu s kontakty akumulátorů opravilo , Karma se už nikdy nezbavila nálepky funkčně chudšího padajícího dronu. Prodejní neúspěch pak zapříčinil, že se GoPro v roce 2018 stáhlo z trhu s drony.

To však neznamená, že by neexistovali majitelé těchto dronů. Je jich sice málo, ale existují a po 1. lednu mají s drony další problém. Přestaly totiž létat. Drony totiž nyní nejsou schopny získat GPS signál a provést předstartovní kalibraci kompasu. V důsledku toho není možné vzlétnout a z dronů je tak nyní jen kus hardwaru, který je takřka k ničemu.

Spekuluje se, že problém může mít souvislost s tím, jak GPS pracuje s daty, konkrétně jde o 10bitové počítadlo týdnů, které tak přeteče každých cca 19 let (1024 týdnů). V dubnu minulého roku tak proběhl jakýsi Y2K pro GPS, kdy došel bitový prostor pro toto počítání týdnů a některá zařízení se tak mohla “vrátit v čase” do roku 1999 kvůli restartu počítadla. Hovoří se o tom, že u GoPro může být problém právě s nesprávným ošetřením tohoto restartu nebo jiným problémem spojeným s časovým údajem pro GPS. GoPro zatím jen řeklo, že o problému ví a dá vědět, co na to produktový tým. Kdy se ale majitelé Karmy dočkají záplaty a zda se jí opravdu dočkají, to nevíme.