Začíná už i "run na Binance"? Z platformy zmizely BTC za 850 mil. USD

Situace ve světě kryptoměn začíná být hodně napínavá. Před pár týdny jsme tu měli krach platformy FTX, kde se ulívaly peníze, kde jen mohly, a její bývalý CEO Sam Bankman-Fried byl včera zatčen . Konkurenční platforma, která je jedničkou na trhu, se chtěla ukázat jako více transparentní. Jenže její audit nastolil více otázek než odpovědí a navezli se do něj jak odborníci, tak nepřekvapivě i zástupci jiných platforem. Podle nich nejsou tyto dokumenty důkazem dostatečných rezerv, ale naopak varovným signálem , že ani zde není vše zrovna růžové. Zvláštní je např. to, že sama platforma měla auditorům říkat, co a jak zkoumat, nezvolila žádnou z nejrenomovanějších auditorských firem, také se zde sice zabývala rezervami firmy, ale nějak se už zapomnělo podívat se pořádně také na opačnou stranu mince, na pohledávky. A stalo se to, co asi všichni čekali. Run na Binance.