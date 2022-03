Zákazníci NVIDIE platili za nové karty o 300 USD více než za předchozí generaci

NVIDIA také poukazuje na velmi silný růst prodejů herních CPU během posledních pěti let, kdy každý rok stoupala průměrná prodejní cena (ASP) v průměru o 13 procent a zvyšoval se také počet dodaných karet na trh. Ovšem v posledních pěti letech jsme tu měli rovnou dvě vlny těžby kryptoměn na grafikách, které velice výrazně ovlivnily jednak poptávku a pak i ceny.

Zvláště pak výše uvedená informace o tom, že zákazníci za Ampere utráceli o 300 dolarů více než za Turing, zanechává poněkud trpkou pachuť. To když si uvědomíme, že oněch 300 dolarů mohlo stačit leda tak na to, aby si někdo zvyklý kupovat nižší mainstream opět koupil kartu z nižšího mainstreamu (RTX 3060). Ta ovšem byla po většinu minulého roku předražená právě o cca 300 dolarů. Jinými slovy, zákazníci sice utráceli více, ale nedá se tvrdit, že by za to více i získali, i když tu velice záleží i na tom, z čeho vůbec NVIDIA čerpala. Máme tu totiž oficiální ceny (MSRP), pak reálné ceny v obchodech a do toho se ještě míchají scalpeři či obecně překupníci, ceny karet v hotových sestavách či v různých nezřídka podezřelých prodejních akcí západních obchodů.