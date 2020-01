Základní desky Asus se 400 Series pro Comet Lake-S se ukazují

Jak zmínil server VideoCardz, rovněž společnost Biostar ukázala snímek , který ukazuje na chystané desky s Intel 400 Series, takže vše ukazuje na to, že Intel může již na CES 2020 nové procesory alespoň papírově a formálně představit, aby je později vypustil na trh. Kdy to ale bude, to není jasné, ovšem lze si představit, že ve snaze výrobce to bude udělat co možná nejdříve. Není totiž na co čekat.