Zdrojový kód Cyberpunku 2077 už byl údajně prodán v aukci

Už včera jsme se dozvěděli, že hackeři skutečně mají v ruce citlivá data firmy CD Projekt, neboť zveřejnili zdrojové kódy i assets (grafiku, modely, skiny a jiná herní data) titulu Gwent. Dohromady to bylo několik desítek gigabajtů dat a Gwent byl jako spíše méně populární karetní hra vycházející ze světa Zaklínače logickou volbou, jak ukázat zuby.

Cyberpunk 2077 je ale poněkud jiná liga a ten si hackeři už pochopitelně ponechali pro vlastní obohacení. CD Projekt nejdříve dostal výzvu k jednání o výkupném, o nic takového ovšem nestál . Čili přišlo to, co se dalo očekávat a zdrojové kódy Cyberpunku 2077 a nejspíše rovněž i herní assets byly nabídnuty v aukci a jak se dozvídáme, byly už nejspíše vydraženy , jak uvádí server The Verge, a to za neuvedenou sumu.

Oznámeno bylo pouze to, že zaplacená suma (nejspíše v Bitcoinech) byla uspokojivá a dle společnosti Kela zabývající se kyberbezpečností začínala aukce na (v přepočtu) na milionu dolarů a cena "kup hned" byla sedm milionů.

Update: we have confirmed the auction has closed. Someone has indeed purchased the material.



Image courtesy of @DrFurfagMD pic.twitter.com/TnQVqTiM5w — vx-underground (@vxunderground) February 11, 2021

Vzhledem k anonymitě Bitcoinu se těžko kdy dozvíme, kdo a za kolik si příslušná data koupil, leda by to vyplynulo na povrch později jiným způsobem. Lze se tak jen dohadovat, k čemu je kdo bude moci použít. Vedle toho ani není jisté, co vše bylo v rámci aukce vůbec prodáno, ale je možné, že to bylo úplně vše, co hackeři získali a dosud nezveřejnili, čili vedle uvedeného Cyberpunku 077 také Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3 plus jeho RTX verze, kopie interních dokumentů a také REDengine.



Samotný CD Projekt tento vývoj událostí ještě nekomentoval.

