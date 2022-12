Žena chtěla propašovat do Číny přes 200 CPU Intel ve falešném těhotenském břichu

Vztahy mezi USA a Čínou jsou docela napjaté, ale v zásadě jde o obchodní válku se sankcemi, které jsou v některých případech velmi problematické (poměrně účinná likvidace Huawei na světových trzích), některé jsou spíše úsměvné a vyloženě papírové. Např. omezení vývozu výpočetních akcelerátorů s propojením čipů s rychlostí 600 GB/s a výše má zamezit, aby Čína mohla využívat výkonné americké akcelerátory k trénování AI. Nvidia tak vytvořila akcelerátor A800 , což je A100 se sníženou propustností NVLinku ze zakázaných 600 GB/s na 400 GB/s a stále extrémně výkonný akcelerátor se tu prodává vesele dál. Sama Čína se ale vyznačuje vysokými dovozními cly. Např. procesory Intel tu jsou drahé a pašování těchto procesorů do země není ničím neobvyklým.

Na hraniční přechodu Gongbei Port (mezi městem Zhuhai v Číně a Macau) se tak odehrála další zajímavá situace. Mladá žena s těhotenským břichem, jak by měla co nevidět rodit, si to mašírovala přes hraniční kontrolu, když patrně její chůze vzbudila podezření a šla na kontrolu. Byla prohledána a zjistilo se, že její těhotenské břicho je falešné. Vevnitř se skrývalo 202 procesorů Intel (patrně Core 12. nebo 13. generace) a 9 iPhonů (nejspíše starších modelů X nebo XS). Cena tohoto nákladu by teoreticky mohla přesahovat i 100 tisíc USD.