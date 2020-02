Zhrzený bývalý řidič autonomních vozů Waymo záměrně způsobil nehodu

Někteří lidé to nemají v hlavě moc v pořádku a to je i případ 31letého Raymond Tanga. Ten byl zaměstnancem společnosti Genesis10, která firmě Waymo dodává řidiče pro její autonomní vozy. Tang byl ale před rokem vyhozen, protože nesplňoval "vysoké bezpečnostní standardy" a pozdější vývoj situace i ukázal, že byl opravdu poněkud mimo. Svou zášť proti bývalým zaměstnavatelům si totiž vybil pomstou. Stalo se tak ve Phoenixu, Arizoně.



Tang 30. ledna letošního roku vzal svou Mazdu 3 a začal vybržďovat jeden z autonomních vozů. Pořád se kolem něj motal, sledoval ho, občas ho vybrzdil, až to při jednom z manévrů přehnal a bezpečnostní řidička, která tehdy řídila vůz Waymo (ten nebyl v autonomním režimu), se už nestačila vyhnout srážce. Zda by to autonomní řízení zvládlo lépe, těžko říci. Nehoda naštěstí nebyla vážná a šlo spíše o ťukanec, přesto skončila v nemocnici pro ošetření svých zranění a astmatické problémy. Tang byl zatčen a obviněn.



Incident zachytila kamera vozu a krátký výsek z ní se objevil i na internetu. Není to navíc zdaleka první incident s těmito vozy. Mnozí robotiku nenávidí, a tak Waymo už nějakou dobu bojuje s píchlými pneumatikami nebo i vyhrožováním střelbou

