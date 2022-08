Znovu se potvrzuje budoucí příchod Samsungu 990 PRO na PCIe Gen 5.0

Samsung 990 PRO, které by toto rozhraní měly rovněž mít.

SSD postavená na sběrnici PCIe Gen 4.0 dnes už nejsou ničím výjimečným a dá se pochopitelně očekávat, že se brzy představí spousta novinek na ještě rychlejším rozhraní PCIe Gen 5.0. Samsung už na tomto rozhraní představil SSD PM1743 , které mají dosahovat přenosových rychlostí 13 GB/s, náhodných přenosů až 2500K IOPS a kapacity 15,36 TB. Už na druhém místě se pak také objevily zmínky o spotřebitelských verzích, které by toto rozhraní měly rovněž mít.

U PCI-SIG i korejského RRA se objevily názvy MZ-V9P1T0 pro 1TB verzi a MZ-V9P2T0 pro 2TB variantu. To dává tušit, že Samsung bude nabízet tyto dvě různé kapacity a není jisté, zda půjde i směrem níže (to v dnešní době u takto výkonných SSD pomalu přestává dávat smysl) a výše (kde by to naopak smysl dávalo, ale asi nechceme vidět ty ceny). SSD na PCIe Gen 5.0 by měla teoreticky být schopna dosahovat rychlostí až 14 GB/s a u kapacit se počítá s až 8 TB. Velkou otázkou při těchto rychlostech bude chlazení.