Zuckerberg nechce jít cestou Apple Vision Pro, není to dle něj ta správná budoucnost

Mark Zuckerberg stále vidí velkou budoucnost ve virtuální realitě a dalších obdobných realitách. Prozatím se mu to ale moc nedaří. Headsetů sice prodal už obrovská množství, Questů jsou dvě desítky milionů, což počtem odpovídá např. herním konzolím jako Sony PlayStation 5, pořád kolem toho ale neexistuje pořádný ekosystém a byznys, který by dokázal zaplatit enormní náklady. Divize Reality Labs tak Metě přináší stále obrovské ztráty. Nyní tu ale máme Apple a jeho brýle pro smíšenou realitu Vision Pro . Ty vypadají opravdu působivě, mají výrazně lepší specifikace a schopnosti, Apple si za to bohužel dá hodně zaplatit. A i to byla výtka Zuckerberga na adresu těchto brýlí.

Ty totiž stojí 3499 USD, zatímco brýle od Mety stojí od 299 USD (Quest 2 128GB) do 499 USD (Quest 3), bavíme-li se o spotřebitelské sféře, a 999 USD v případě profesionálnějšího Questu Pro. Apple se nám tu tak pohybuje v jiném desítkovém řádu. Zuckerberg řekl, že Apple nepřišel s žádným magickým řešením, které by odstranilo jakýkoli problém, kterému by oni sami už nečelili, a na který by nemysleli. Podle něj celé zařízení potřebuje tolik energie, že musí mít externí baterii (zapomíná ale na to, že ta baterie díky tomu není v brýlích, takže je dost pravděpodobné, že řešení od Applu bude pohodlnější pro delší nošení). Dále řekl, že on věří ve všeobecný metaverse dostupný každému tak, aby lidem umožnil nové formy komunikace, což ona cena znemožňuje. Také zařízení od Mety dle něj díky absenci drátu umožňují více než jen sezení na pohovce jako v prezentaci Applu. Zuckerberg to zakončil tím, že možná jde o vizi výpočetní techniky, ale ne o takovou, kterou by on sám chtěl.

Zde ještě poznamenejme, že Apple se svou první generací rozhodně nemíří na běžné spotřebitele (cena se patrně bude pohybovat někde kolem 100 tisíc Kč), ale pro profesionální sféru a bohaté nadšence do nových technologií. Se svými displeji s vysokým rozlišením, prostorovým zvukem pak dokonce ani cena nemusí být vysoká, uvědomíme-li si, že může nahradit velmi drahou televizi a nákladný audio systém, které mohou stát i vyšší částku. Každopádně prozatím se stále zdá, že počet případů užití, kde by při této ceně mohly mít tyto brýle smysl, je docela omezený. Proslýchá se, že Apple plánuje prodat v příštím roce 200 tisíc těchto headsetů. Jak již bylo řečeno, Meta prodává ročně miliony a dosud prodala už zhruba 20 milionů brýlí Quest.