Apple Vision Pro: dlouho očekávané brýle pro smíšenou realitu jsou zde s 23 MPx

Tim Cook na keynote k vývojářské konferenci prohlásil, že jak Mac přinesl osobní počítače a iPhone posunul výpočetní techniku do vysoce mobilní sféry, tak budou nové brýle pro smíšenou realitu nazvané Apple Vision Pro revolucí a přinesou prostorovou výpočetní techniku. Ovládání softwaru se má dít pomocí hlasu, gest rukama bez přídavných ovladačů a pohybem očí. Prezentace schopností vypadala opravdu velmi zajímavě a ovládání vypadá být jednoduchým a do značné míry intuitivním, nicméně stále tu visí otázka, zda to opravdu řeší nějaký významný problém, pro což si to budou lidé kupovat. Virtuální, smíšená i rozšířená realita jsou stále něčím, co si spíše hledá své případy užití.



Máme tu dva displeje typu micro-OLED, jejichž celkové rozlišení činí 23 MPx, což znamená 11,5 MPx na oko. To je ještě o něco více než 4K rozlišení v poměru stran 16:9, které činí 8,3 MPx. V případě Vision Pro jde o systém pro smíšenou realitu, která je řešena digitálně. Kamery na brýlích snímají reálný svět okolo, který se pak promítá do displejů. Do obrazu je možné přidat další prvky a objekty, se kterými je možná interakce. Uživatel si tak může např. nechat vytvořit ve svém pokoji až 30metrové virtuální stříbrné plátno, brýle mu ztmaví okolí a užije si i prostorového zvuku při sledování filmu. Gesty rukou může obrazovku zmenšovat nebo zvětšovat. Může sledovat 3D obraz objektu, na němž pracuje a mnoho dalšího. Pro ty, kteří nosí brýle, budou k dispozici korekční čočky Zeiss Optical.



V menu si uživatel vybírá položky pomocí pohledu očí a aktivuje je pomocí jemných gest rukama. Aby něco takového spolehlivě fungovalo, kolem očí je vysoký počet LED a infračervených kamer, které sledují směr pohledu oka. Aby ostatní lidé okolo uživatele mohli lépe komunikovat a cítit "oční kontakt", brýle projektují pohled člověka na vnější straně (nebo vytvoří "mlhu", pokud je plně ve virtuální realitě). Vision Pro nicméně umožňují zajímavou věc a osobu z vnějšku zobrazit uživateli na displeji, přičemž ta se prolne s menu nabídkami a uživatelským rozhraním aplikací v tom místě, ve kterém stojí. Míru pohlcení ve virtuálním a reálném světě lze ovlivňovat i pomocí ovladače Digital Crown, který známe z hodinek Apple Watch.

Visual Pro má spoustu kamer pro snímání reálného světa včetně 3D kamery. Podporují i FaceTime. Zde je ale otázkou, jak může někdo být zobrazen přes FaceTime, když má na sobě brýle a nic ho nesnímá. Tady Apple využil trik, že při prvotním nastavování brýlí se pomocí nich uživatel naskenuje a vytvoří tak svůj 3D obraz. Při komunikaci v online konferencích (a to nejen FaceTime, ale např. i Zoom, Teams a dalších) se tak ostatním ukazuje jeho digitální dvojník. Vision Pro budou mít vlastní App Store s aplikacemi, které jsou podporovány na brýlích, k dispozici bude mimo jiné 100 her Arcade.

Operačním systémem je visionOS, který byl spolu s hardwarem optimalizován na co nejkratší latence. Ty by měly činit 12 ms mezi provedením akce v reálném prostředí a její zobrazení v brýlích. Zajímavostí je např. i to, že virtuální objekty včetně menu hází umělé stíny do zobrazené kopie reálného světa. Aby se brýle pohodlně nosily, vepředu mají jemné polstrování Light Seal, které je dostupné ve více velikostech a tvarech. Totéž se týká popruhu Head Band. O zpracovávání dat aplikací se tu stará čip Apple M2, nicméně pro zpracovávání dat pro samotné brýle, jako jsou vstupy z 12 kamer, 5 dalších senzorů a 6 mikrofonů, tu je čip Apple R2.