7nm proces Intelu je opraven, ovšem škody již byly napáchány

Intel loni v létě prozradil, že vývoj 7nm výrobního procesu narazil na závažný problém, který způsobí alespoň 6měsíční zpoždění a už v té době se mluvilo o tom, že tato technologie bude připravena asi až v roce 2023. To je dnes už zcela reálný výsledek a my dobře víme, že první 7nm procesory Intelu (Meteor Lake, Granite Rapids) mají nastoupit právě až v onom roce a že nás po 14nm Rocket Lake-S čekají ještě dvě další 10nm desktopové i mobilní generace . To ovšem také znamená, že Alder Lake-S musí opravdu přijít velice brzy po Rocket Lake-S, aby to Intel vůbec mohl stihnout.

Pat Gelsinger nyní již v projevu Intel Unleashed: Engineering the Future potvrdil, že problém se 7nm výrobním procesem byl vyřešen a vývoj už může pokračovat plným tempem. Tím se ale pochopitelně nesmaže zpoždění, což bude znamenat, že Intel bude muset soupeřit s AMD, které bude mít na své straně technologickou výhodu. Jde pochopitelně o 5nm proces firmy TSMC, proti němuž Intel bude moci postavit přinejlepším svou 10nm technologii Enhanced SuperFin (10nm++). Na jeho straně ovšem budou výrobní kapacity, s nimiž se možnosti AMD nedají srovnávat.

Další vývoj můžeme zatím spíše jen odhadovat, ale lze usoudit, že v roce 2023 by AMD už mohlo vyhlížet výrobu pomocí 3nm procesu firmy TSMC, i když v případě procesorů možná již ne napříč všemi řadami. To poznáme asi ještě letos, neboť je možné, že po Ryzen 5000 ještě nepřijdou na trh 5nm procesory, ale ještě jedna generace 7nm modelů (Warhol), zatímco příští EPYC generace Genoa by už měly být právě tvořeny 5nm technologií a na trhu je očekáváme v příštím roce.

Pokud se tak stane, bude to znamenat alespoň částečnou úlevu pro Intel, jehož 7nm proces by se měl přinejmenším vyrovnat 5nm procesu firmy TSMC. Tak jednoduché srovnání už to ale nebude, neboť Meteor Lake a logicky i serverové Granite Rapids budou tvořeny více čipy vyráběnými různými technologiemi a velice pravděpodobně i ve firmě TSMC.



Pat Gelsinger také ještě uvedl, že hodlá znovu oprášit strategii Tick-Tock, která znamenala střídání nového výrobního procesu a nové či rázně vylepšené procesorové architektury, a to s cca ročními prodlevami. Toho se Intel musel zdát, neboť přišly problémy s vývojem jeho výrobních procesů a rovněž upravená verze Tick-Tock známá jako Process-Architecture-Optimization, čili rozšířená na tři roky, dlouho nevydržela. Tak uvidíme, jak si s tím nový šéf Intelu poradí.

