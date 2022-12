Accurec spouští první továrnu na recyklaci lithia z akumulátorů v Evropě

Z vysloužilých akumulátorů se dá získat mnoho materiálů, které lze využít k výrobě těch nových. Evropa v tomto ale trochu zaostává a ačkoli tu máme několik továren na recyklaci lithiových akumulátorů, doposud žádná z nich neměla na výstupu lithiové sloučeniny (např. ve formě uhličitanu lithného). Většina recyklačních procesů se zastavila na získávání kobaltu nebo niklu. Jenže je to právě lithium, které je v dnešní době velkým problémem. Jeho cena rychle roste a došlo to už i tak daleko, že ceny Li-Ion akumulátorů po mnoha letech pádů začaly stoupat . Situace by se ale měla v následujících letech uklidnit a ceny by měly zase začít padat, čemuž může pomoci několik věcí. Jednou může být otevírání nových dolů a využívání dalších způsobů, jak těžit lithium a zvýšit nabídku (a tím lépe vyrovnat poptávku). Další možností je náhrada lithia, čímž se sníží poptávka po něm. Tady to mohou být sodíkové akumulátory Na-Ion, které se už vyrábí . A v neposlední řadě to může být i ona výše zmíněná recyklace. Tady ale nelze čekat zázraky, o čemž si ještě povíme.

Společnost Accurec Recycling z Německa v Krefeldu spouští první evropskou recyklační pobočku, která vedle tradičních materiálů získávaných z černé hmoty, jako je nikl nebo kobalt, bude v rámci recyklačního procesu získávat zpět i lithium. Uhličitan litný získávaný hydrometalurgickým procesem HydroLiC má 99% čistotu (což je potřeba ještě trochu zvýšit) a v počáteční fázi projektu bude zvládat recyklovat jen 4000 tun baterií ročně, což jsou baterie ze zhruba 8000 elektromobilů za rok. Předpokládá se, že v roce 2030 může být podle různých studií poptávka po lithiu okolo 316 až 550 tisíc tun (90 % z toho pro elektromobily), přičemž nedostatek se může pohybovat okolo 90 až 300 tisíc tun. Reiner Sojka ze společnosti Accurec říká, že jsou nyní schopni z baterie vyextrahovat asi 50 % lithia, což není zrovna moc, nicméně v budoucnosti by se měli dostat na 80 %.

Celý problém recyklace má ale ještě jeden háček. Ukazuje se, že životnost akumulátorů v autech je ve skutečnosti lepší, než se čekalo, takže se čelí problému, že není moc co recyklovat. Ostatně pokud se podíváme na počty prodaných elektromobilů v minulosti a počty vyráběných a prodávaných elektromobilů dnes, je jasné, že i při 100% recyklaci by nebylo možné pokrýt ani 1 % poptávky. Recyklace nabyde důležitosti až za takových 30 let, kdy se počet vyřazovaných elektromobilů bude více blížit počtu těch vyráběných. Dnes je to o dva řády jinde.