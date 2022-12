HiNa Battery spustila GWh továrnu na výrobu sodíkových akumulátorů

Rostoucí ceny lithia jsou výraznou stopkou pro další pokles ceny lithiových akumulátorů. Jejich ceny za poslední desetiletí sice řádově klesly, ale už nějakou dobu v tom lepším případě stagnují, v tom horším rostou. Výrobci se snaží toto obcházet několika způsoby, a tak se např. setkáváme s tím, že spousta levnějších elektromobilů (příp. jejich základních verzí) přechází na články LFP, které jsou levnější. Mají i vyšší životnost, jsou o něco ekologičtější, ale jejich energetická hustota je horší. Jenže i u nich je stále problém s lithiem. Místo něj se dnes často výrobci snaží využívat křemík a zvyšovat jeho podíl, takže NanoGraf takto představil už 4,0Ah články 18650 , ProLogium pak baterie se 100% křemíkovou anodou a hustotou 330 Wh/kg. Tyto akumulátory díky tomu míří na to být alternativou k Li-Ion NMC a podobným. Naopak do opačného konce cenového spektra míří sodíkové akumulátory Na-Ion, které mají být alternativou k Li-Ion LFP.

HiNa Battery zahájila výrobu sodíkových akumulátorů už letos. Výrobní kapacita nové továrny je 1 GWh ročně (to by odpovídalo např. 20 tisícům 50kWh akumulátorů), nicméně už na konci příštího roku by měla dosahovat kapacity 3-5 GWh/rok. Např. společnost NIU nedávno oznámila , že je začne využívat ve svých základních modelech. V jejím případě mají hustotu cca 160 Wh/kg, což je mírně pod úrovní LFP článků, které dnes tvoří nadpoloviční většinu trhu s akumulátory pro elektromobily (objemem vyrobených GWh) a jsou ve značné většině všech EV, zejména díky Číně. NIU tyto akumulátory plánuje pro příští rok, nicméně čínská společnost zahájila výrobu sodíkových akumulátorů už letos. Výrobní kapacita nové továrny je 1 GWh ročně (to by odpovídalo např. 20 tisícům 50kWh akumulátorů), nicméně už na konci příštího roku by měla dosahovat kapacity 3-5 GWh/rok.

Sodíkové baterie HiNa Battery jsou na tom ale s energetickou hustotou ještě hůře než ty, které plánuje použít NIU a dosahují jen 145 Wh/kg. To je značně diskvalifikuje při použití v elektromobilech s větším dojezdem a mohou být spíše použity jen v levných modelech s malým dojezdem (ale bohužel přesto hodně vysokou hmotností), případně v úložištích energie. Zde by se totiž mohla hodit jejich vysoká životnost na 4500 cyklů. Společnost nicméně vyvíjí další generaci, která by se měla dostat ke 180-200 Wh/kg a životnosti na 8-10 tisíc cyklů, což by už pro levnější elektromobily se základním dojezdem mohlo být velmi zajímavé.