Alef Model A: objevuje se další projekt létajícího auta

Spousta lidí sní o létajících autech a prozatím jde obvykle o hodně divné nepraktické pokusy, které jsou docela mizerné jako letadla a ještě mizernější jako auto. Tomu konkuruje kategorie malých letounů s vertikálním startem (eVTOL) schopná sice letu, ale neschopná jízdy. Příkladem může být např. nedávno ukázaný XPeng X2 , který společnost označuje jako létající auto, ačkoli nejezdí. Jim Dukhovny zprezentoval na Draper University v San Mateu v Kalifornii svoji ideu létajícího auta, které by mělo létat i jezdit. Na první pohled vypadá tak trochu jako sportovní kabriolet, bližší pohled ale prozradí, že jde o něco úplně jiného.

Pohled seshora ukáže, že auto je pěkně "děravé". V podstatě je zde karoserie z něčeho, co připomíná podlahové rošty a osm rotorů je spojeno jen velmi jednoduchým rámem (divné je, že takto nejsou připojena kola). Uprostřed je prostor pro posádku, který je polohovatelný. Celé by to mělo fungovat tak, že díky čtyřem kolům by vůz měl být schopen jízdy, a když bude potřeba letět, zapnou se rotory, které vůz vznesou do vzduchu. Pro rychlejší let se celý vůz naklopí o 90° a poletí vlastně svou horní stranou vpřed. Aby se cestující nedívali stranou, celá střední část se natočí ve směru jízdy.

Toto elektrické auto by teoreticky mělo doletět 110 km daleko. Dukhovny věří, že auto bude prodávat od roku 2025 tzv. early adopterům za částku 300 tisíc USD. Prozatím však existují jen první hodně nevzhledné prototypy, které mají k zamýšlené podobě velmi daleko. Na vývoji pracují dva týmy, aby bylo vše rychleji hotovo.